AMINTAS ASSEGURA QUE NÃO APOIARÁ CANDIDATURA DE ANDRÉ

28/08/18 - 05:44:53

Através de vídeo postado em suas redes sociais no final da tarde deste domingo, 26, o atual vereador por Aracaju e candidato a Deputado Estadual, Cabo Amintas (PTB) anunciou que não está apoiando o candidato ao Senado André Moura (PSC).

“Estou passando para esclarecer um vídeo nosso ao lado do candidato ao Senado, o Deputado Federal André Moura. Quero deixar bem claro duas coisas. Primeiro, estivemos ali naquela reunião onde foi gravado o vídeo, a convite do vereador Zezinho do Bugio, também do nosso partido, do PTB. Surgiu a proposta do apoio do vereador a nossa candidatura a Deputado Estadual sendo que, pra isso, havia uma exigência de que caminhássemos lado a lado com os aliados dele”, declarou Cabo Amintas.

“Fizemos aquele vídeo, só que aquilo nos incomodou durante um tempo. Nada contra essas pessoas, mas vão de encontro à política que pregamos, vão de encontro a tudo que acreditamos. Então, ao ouvir nosso eleitorado e principalmente os policiais militares, policiais civis e bombeiros militares decidimos não permanecer nessa parceria. Eu, Cabo Amintas, não apoio o candidato ao Senado André Moura. E conto com vocês para que a gente mude a política desse estado e desse país” concluiu.

O vídeo referenciado por Cabo Amintas foi postado nas redes sociais do Deputado Federal André Moura no dia 12 de agosto no perfil do candidato.

Vale relembrar que Amintas ainda não havia se pronunciado sobre o assunto até, segundo ele, decidir recuar sobre o apoio a Moura após reação negativa de seu eleitorado.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar