Bosco Costa fortalece campanha com apoio de importantes lideranças da Grande Aracaju

28/08/18 - 06:11:45

Bosco Costa contabiliza importantes apoios em sua caminhada política na Grande Aracaju. O postulante à vaga na Câmara Federal recebe apoios dediversas lideranças, entre eles, vice-prefeito, vereadores e candidatos a deputado estadual.

Aracaju

Na capital sergipana, dois vereadores apoiam a candidatura de Bosco, Zezinho do Bugio e Anderson de Tuca. Ambos os parlamentares tiveram votação expressiva no último pleito. O primeiro tem grande influência pelo trabalho desenvolvido na zona norte da capital e o segundo se destaca pelos projetos sociais nas comunidades carentes de Aracaju.

Ainda em Aracaju, a candidata à deputada estadual Sheila Galba abraçou a campanha de Bosco. Ela tem um projeto político que prioriza a saúde, e ganhou repercussão como representante do movimento Mulheres de Peito.

Nossa Senhora do Socorro

Em Nossa Senhora do Socorro, o Dr. Samuel Carvalho e seu grupo confirmaram apoio logo após o ato de lançamento da candidatura do advogado. Dr. Samuel é um dos principais nomes em ascensão na política de Nossa Senhora do Socorro. Na eleição de 2016, se lançou como candidato a prefeito e obteve 13 mil votos.

Itaporanga d’Ajuda

No município deItaporanga d’Ajuda, Bosco recebe o apoio do vice-prefeito Francinaldo Alves, um professor que conquistou à população itaporanguense, com seu trabalho desenvolvido na cidade.No mesmo município a campanha é fortalecida com o apoio da presidente da Câmara de Vereadores, Conceição Anchiêta,e seu esposo Marcelo.

Fonte e foto assessoria