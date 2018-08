Capela declara apoio a Laércio Oliveira, com apoio da família Arimatéa

28/08/18 - 07:52:08

A cidade de Capela apoia a candidatura a deputado federal de Laércio Oliveira. O comunicado foi feito na reunião organizada pela família Arimatéa, no último domingo, 26, pelo ex-prefeito José Arimatéa que afirmou ser preciso preparar a cidade para a construção de um futuro, com um candidato que tenha a lisura, não seja envolvido em corrupção. Para a liderança política local, a simplicidade e a dedicação do trabalho de Laércio no município são notórias.

“Gosto de falar o que o meu coração está sentindo e não gosto de demagogia. Por isso agradeço a todos que vieram a essa reunião, como Fábio Horácio, Nenca do Pinheiro, Augusto do Cuminho, Luciano de Sergio, Zé do Bode, Feliz Cafubá, Pastor Thieres entre tantos outros que apoiam essa candidatura para deputado federal de Laércio Oliveira, porque assim a gente tem esse papo com nossos candidatos e esclarece dúvidas e fala sobre o objetivo maior que é a melhoria para nosso município”, disse o ex-prefeito, José Arimatéa.

Investimentos em Capela

Foram destinados por meio do mandato do deputado Laércio Oliveira diversos recursos para infraestrutura do município de Capela. R$ 1 milhão para a Construção da praça da rua Aurelino Barreto de Melo, R$ 1 milhão para a Construção da Praça da Juventude, R$ 973 mil para a reforma, manutenção e compra de equipamentos para postos de saúde, R$ 250 mil para a pavimentação de diversas ruas e R$ 250 mil para a compra de ônibus escolar.

Apoio

Para Ed Arimatéa, o apoio da família e dos amigos capelenses é fundamental para a transformação do município. ” Pra mim na política não existe essa história de esquerda e direita. Pra mim, o certo será sempre certo. Por isso o meu apoio a Laércio Oliveira que trabalha para que o nosso município de Capela seja capaz de ter um futuro cada vez melhor. A integridade e a dignidade diante do cenário político que nos vivenciamos é fundamental, o desafio do político esse ano é convencer o eleitor a sair de casa e ir votar. Como diz meu pai José Arimatéa, ninguém é dono do voto de ninguém. Mas pedir eu posso e pedirei o voto dos amigos para Laércio, por tudo que ele representa de lisura, transparência ,simplicidade diante dos projetos que defende”, enfatizou Ed Arimatea.

Para Luciano Matos, “apesar de muita gente estar desacreditada da política e não quer ir votar, Sergipe tem bons candidatos, a exemplo de Laércio que tem nosso apoio”, afirmou Luciano Matos, suplente de vereador em Capela.

Ismael Pereira é capelense, já foi vereador por dez anos em Arapiraca e por três mandatos deputado estadual em Alagoas, além de ser membro da Academia Capelense de Letras e Artes (ACLA), também declarou apoio a Laércio Oliveira.

“Sou capelense, aqui estão minhas raízes. Então tenho obrigação e sinto orgulho de ter nascido aqui. Quero honrar o nome do meu pai e minha mãe e não me ausento da política capelense. Tive hoje a felicidade de apertar a mão desse proeminente deputado federal, umas das maiores expressões do Congresso Nacional, que é Laércio Oliveira”.

“Acompanho seu trabalho e vossa excelência pode ser orgulhar! Porque em primeiro lugar você, Laércio, orgulha o seu estado e o Congresso. Fico muito feliz em vê-lo aqui e sei que o retorno de vossa excelência a Câmara Federal não será nada mais, nada menos que um gesto de grandeza, de confiança, de hipotecar o seu voto ao cidadão de bem a um deputado competente, que na tribuna tem sido um dos mais destacados do cenário brasileiro. Quero dizer a vossa excelência que terá o meu voto e não quero outra coisa de vossa excelência senão a obrigação de cumprir honrosamente o dever de um homem público”, enfatizou Ismael Pereira.

Gratidão

Laércio Oliveira sentiu-se honrado em ter o apoio da família Arimatéa e agradeceu o carinho das palavras em apoio a sua trajetória política. “É com muita alegria que ouvi a fala de todos vocês. Sinto-me honrado por suas palavras Ismael. Agradeço a família Arimatéa e ao José Arimatéa, a quem quero honrar e dizer que o senhor será honrado por Laércio Oliveira, porque fui recebido aqui da forma que alegra o nosso coração e nos prova a cada dia que fazer a boa política vale a pena, que existe um celeiro enorme para ser semeado e o senhor certamente é um dos ceifadores desse caminho que a gente expõe todos os dias nessa luta com tanto sofrimento. Mas quem está no exercício do mandato sabe exatamente o que é isso. Mas o senhor passa a ser uma esperança e o melhor ainda é que a sua semente segue no mesmo viés do senhor, que é o seu filho Ed Arimatéa, a quem desde já tem todo o meu apoio”, agradeceu Laércio .

Ainda em conversa com os capelenses Laércio ressaltou a importância de encontrar amigos na carreira política, “porque o exercício da política nos permite conhecer pessoas. Tenho dois mandatos e sou muito transparente. Hoje as redes sociais estão aí para isso. Muitas vezes inventam até mentiras. Disseram que eu criei a reforma Trabalhista para demitir trabalhador, uma mentira”, advertiu Laércio sobre as inverdades da Reforma Trabalhista.

Reforma Trabalhista

“Quem diz inverdades sobre a reforma trabalhista deveria ler o texto da Lei, porque desta forma vão ver que não é nada disso que divulgam. Muito pelo contrário, a pirâmide se inverteu, o Brasil saiu de uma perda de 100 mil empregos por mês e passou a ter um ganho, que não é tão é expressivo, porque a economia está cambaleando, mas a torneira do desemprego foi fechada no país inteiro.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria