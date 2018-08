Dr Gonzaga fala sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo

28/08/18 - 10:18:11

No Dia 29 de agosto, quando é comemorado, no Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o vereador Dr. Gonzaga (MDB) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro e alertar os fumantes sobre os terríveis malefícios desse vício.

“Esse dia está assegurado pela Lei 7488, do dia de combate ao tabagismo. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morram todo o ano no Brasil em decorrência do fumo. Esse valor salta para cerca de 4,9 milhões em perspectiva mundial, sendo, portanto, um problema de saúde pública”, expôs Dr Gonzaga.

“De acordo com a OMS, 7 milhões de pessoas morrem anualmente pelo tabagismo. E em 20 anos, esse número chegará a 10 milhões se o consumo de produtos como cigarros, charutos e cachimbos continuar aumentando. Destas, 900 mil são vítimas de fumo passivo. Pois não é só o fumo ativo que faz mal, o passivo também aumenta os riscos de doença. O tabagismo passivo aumenta em 30% o risco para câncer de pulmão e 24% o risco para infarto”, ressaltou Dr Gonzaga.

O tabaco está relacionado a mais de 50 doenças sendo responsável por 30% das mortes por câncer de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doença do coração, 85% das mortes por bronquite e enfisema, 25% das mortes por derrame cerebral.

Parceria

O vereador ressaltou a importância de o Estado, junto aos municípios, promoverem campanhas e ações de alerta e prevenção desses mal. “Trata-se de um vício, efetivado por meio da nicotina, substância que causa a dependência no fumante. Então é necessário que o Estado e os municípios de Sergipe se mobilizem e realizem campanhas e ações sobre o mal trazido pelo fumo”, afirmou o vereador, ressaltando que a TV Câmara também possa fazer a campanhas nos meios de comunicação e rede social.

Além da saúde individual do fumante, o fumo também faz mal ao meio ambiente. Vejamos alguns exemplos:

1- para cada 300 cigarros fabricados, uma árvore é queimada;

2- o cigarro, levado pela chuva para rios, lagos e oceanos, prejudica peixes e aves marinhas;

3- as pontas de cigarros lideram os itens mais coletados nas praias e corresponde a até 50% de todo lixo coletado em ruas e rodovias;

4- um maço de cigarros por dia sacrifica uma árvore a cada 15 dias;

5- guimbas de cigarro quando descartadas acesas provocam 25% de todos os incêndios no planeta;

6- filtros de cigarro demoram cerca de 25 anos para se decompor;

7- agricultores são vítimas de doenças causadas pelos pesticidas e pelo manuseio da folha do tabaco;

8- crianças fumantes passivos (filhos de pais fumantes) apresentam maior possibilidade de contrair pneumonia, bronquite, otite e asma;

9- mesmo quem não fuma, mas respira a fumaça de produtos de tabaco, corre risco de ter câncer de pulmão, infarto e muitas outras doenças graves;

10- a respiração, fôlego e batimentos cardíacos começam a voltar ao normal no primeiro dia sem fumar.

Vale a pena começar já.

Fonte e foto assessoria