Elayne e Dedé do Inhame reafirmam apoio à reeleição de Belivaldo

28/08/18 - 11:47:12

Candidato à reeleição pela coligação Pra Sergipe Avançar, o governador Belivaldo Chagas participou de uma caminhada, na noite desta segunda-feira, 28, em Malhador. Organizada pela prefeita Elayne de Dede e por Dede do Inhame, o ato político culminou com um comício na sede do município em que centenas de pessoas se aglomeraram para ouvir as mensagens dos candidatos governistas.

Ao longo da caminhada, o governador Belivaldo relembrou à população local algumas obras importantes que seu governo – que foi iniciado pelo ex-governador Jackson Barreto, agora candidato a senador – executou no município de Malhador, como o asfaltamento e pavimentação de vias, restauração e paisagismo de praças e construção de uma padaria comunitária.

“Votar em Belivaldo, para nós malhadorenses, é motivo de grande satisfação, por todos os benefícios que o seu governo trouxe para o nosso município. Nossa cidade hoje está mais bela, fizemos esgotamento sanitário e agora, mais uma vez, o governo nos beneficia com pavimentação de diversas ruas, algo que deixa a cidade muito mais atraente e valorizada”, declarou a prefeita Elayne de Dede que, ao lado do pai, Dede do Inhame, compõem o grupo político mais importante do munícipio.

Em discurso, Belivaldo reafirmou a importância, para os munícipes, da parceria e alinhamento entre a prefeitura e o governo estadual e destacou seu compromisso em resolver as demandas do povo sergipano. Para o governador, candidato à reeleição, é preciso que as pessoas tenham consciência do papel político que desempenham em todo processo eleitoral.

“É necessário que todos vocês procurem conhecer todos os candidatos a governador, a história de cada um deles, se tem ou não competência para administrar o nosso o Estado. Mesmo chateadas com a política e com políticos, é importante que vocês não deixem de ir votar e escolher seus candidatos, para que ninguém escolha por você que vai te representar. Já mostrei que tenho compromisso, que Sergipe está no caminho certe e que estou preparado para alavancar o desenvolvimento de nosso Estado”, destacou Belivaldo, ao frisar que sua coligação está alinhada à candidatura de Lula à Presidência.

Ao lado do governador e candidato à reeleição estiveram o candidato a senador da coligação Pra Sergipe Avançar, Jackson Barreto; o deputado federal Fábio Reis; o prefeito de Santa Rosa de Lima, Junior Macarrão, e os vereadores malhadorenses Brunella de Zé Mário, Vanise Esposa de Gago, Adenualdo e Tata Gás.

Fonte e foto assessoria