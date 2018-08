Em Aracaju, curso focado em recuperação e falência de empresas é sucesso de público

28/08/18

Diante da grande repercussão, Fundação Brasileira de Contabilidade trará para Sergipe, em dezembro, o curso: “Recuperação Judicial: Visão Empresarial”

Com auditório lotado de profissionais da contabilidade, peritos, advogados, o curso “Perícia em Falência e Recuperação Judicial”, promovido pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), aconteceu em Aracaju/SE (no Radisson Hotel), na última sexta-feira e sábado, 24 e 25, superando as expectativas dos participantes de várias regiões do Brasil que se deslocaram até a Capital sergipana para adquirir mais conhecimentos através do experiente contador paulistano Eduardo Boniolo.

Diante da grande repercussão e procura por inscrições – as vagas do curso se esgotaram dias antes do início -, a FBC trará novamente Boniolo para Aracaju no mês de dezembro. Desta vez, ministrando o curso “Recuperação Judicial: Visão Empresarial”. “Será destinado aqueles profissionais que assessoram empresas em dificuldade financeira e que podem ter na recuperação judicial uma estratégia de solução de seus problemas financeiros”, explicou.

Profissional expert na elaboração de planejamento estratégico para empresas em processos de recuperação judicial e autor do livro “Perícias em falências e recuperação judicial”, Boniolo repassou aos participantes do curso, no último final de semana, todas as expertises que envolvem tais temáticas. “O curso foi muito bom, com uma turma maravilhosa, formada por pessoas que me deram feedback positivo durante os dois dias onde ficamos vendo bastante teoria e estudos de caso”, afirmou.

PÚBLICO DE TODO BRASIL

O curso em Aracaju teve a participação de profissionais de vários Estados do País, a exemplo de Francisco Fernando de Oliveira – professor da disciplina de Perícia Contábil da Universidade Federal de Roraima. “Vim de Boa vista participar deste evento com a finalidade de reciclagem, aprender um assunto novo que não domino no mercado. Com certeza, somará muito para minha capacidade técnica e deixará um novo nicho de mercado aberto”, relatou.

Vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores (Febrapam) e vice-presidente da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Sergipe (Apejese) e professor de Perícia e Planejamento Tributário, o contador Valter Sá também marcou presença no curso. “Nós que trabalhamos em perícia necessitamos sempre estar participando de eventos como este. Eduardo Boniolo é um dos poucos profissionais do Brasil que tem essa função e tem esse ícone com relação à parte de recuperação e processos falimentares”, enfatizou.

Para a ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE) e atual conselheira do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a contadora Ângela Dantas, que também é perita contábil, o curso só trouxe inovações para os participantes. “O Eduardo Boniolo, através da Fundação Brasileira de Contabilidade, só trouxe coisas boas para um curso extremamente técnico, trouxe pontos onde nós contadores, peritos precisamos atuar, passando a limpo de forma extremamente competente”, afirmou.

ENTIDADES PARCEIRAS

Com realização da FBC e organização da Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC), o curso teve apoio também do CRCSE; da Prime Security – Certificados Digitais -; da TOP ID – Certificação Digital; da Ricarte Contabilidade; e do Núcleo Treinamento Profissional (NTP).

“A Fundação Brasileira de Contabilidade realizou em Aracaju, com apoio dos parceiros e com enorme satisfação, este curso que teve a brilhante participação do professor Eduardo Borniolo, trazendo grandes conhecimentos na área de perícia e uma oportunidade de aprendizado excelente”, ressaltou a diretora de operações da FBC, Sandra Santiago.

“É com muita satisfação que compartilho o sucesso que foi o curso “Perícia em Falência e Recuperação Judicial”. O evento repercutiu um êxito sensacional entre os peritos que aqui estiveram presentes em Aracaju, levando muita bagagem de conhecimento e satisfação com todo o evento”, destacou a presidente ASCC, Erenita Sousa.

Tatianne Melo

Foto assessoria