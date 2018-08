FESTIVAL NOVO CANTO ABRE INSCRIÇÕES PARA ALUNOS REDE PÚBLICA

28/08/18 - 12:20:55

Os estudantes do ensino médio da rede pública de ensino do Estado de Sergipe, com idade entre 15 e 25 anos, já podem se inscrever no Festival de música estudantil ‘Novo Canto’, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

As inscrições devem ser realizadas no período de 20 de agosto a 05 de outubro de 2018, das 08h às 13h, na sede da Secult. Poderão participar das inscrições no chamamento público compositores estudantes regularmente matriculados no ensino médio na rede pública de ensino do Estado de Sergipe, com idade entre 15 e 25 anos. Cada compositor poderá inscrever duas músicas, sendo que só uma delas será classificada.

Com a finalidade de valorizar e promover a produção musical de Sergipe em suas vertentes criativas, bem como a revelação de novos talentos, o Novo Canto incentiva a iniciação de jovens no movimento artístico e cultural.

O chamamento é composto de duas etapas: a pré-seleção dos candidatos e as eliminatórias. A premiação será realizada de acordo com a classificação determinada pela Comissão de Avaliação e os prêmios serão: 1º lugar (R$ 5.000), 2º lugar (R$ 3.000), 3º lugar (R$ 2.000), e ainda a melhor música e o melhor interprete ganharão (R$ 1.000) cada um.

O Novo Canto conta com o apoio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico (Funcart), da Fundação Aperipê, e das Prefeituras de Nossa Senhora do Socorro, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória.

Acesse o EDITAL em: http://mapas.cultura.se.gov.br/projeto/1813/

Fonte: Secult