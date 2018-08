HACKATON UFS/LAGARTO INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ O DIA 3 SETEMBRO

28/08/18 - 12:08:22

Integrar a comunidade acadêmica e resolver problemas de cada localidade. Esse é o objetivo do Hackathon, maratona de criação de soluções tecnológicas, que acontece de 14 a 16 de setembro, no Centro de Simulações, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Lagarto. Durante a maratona, 32 participantes (divididos em 8 grupos) irão propor soluções inovadoras para 8 desafios enfrentados pela comunidade universitária. As inscrições são individuais, gratuitas e estão abertas para todos os membros das comunidades da UFS e do Instituto Federal de Sergipe/IFS (professores, alunos e técnicos), até a segunda-feira, 3 de setembro, em hackathon.smart.ufs.br.

Realizado pela UFS e organizado pelo Departamento de Computação (DComp) e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PROCC), com o apoio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), o Hackathon é uma maratona cívica de programação e inovação, na qual participam programadores, contribuidores e profissionais de áreas distintas, que se complementam e colaboram para o desenvolvimento de soluções tecnológicas – a exemplo de aplicativos mobile, portais web e de tecnologias de inovação social.

Os maratonistas classificados na seleção ficarão reclusos, durante um fim de semana, no Campus da UFS de Lagarto, onde irão participar de palestras e mentorias de professores mestres e doutores, e também de especialistas em cada um dos desafios. Além de ser uma experiência ímpar para a sua formação extra-acadêmica, cada grupo ira concorrer a premiação em dinheiro. Todos os inscritos terão transporte, alimentação e outros mimos.

Maratona – Ao longo do Hackathon, os maratonistas ficarão reclusos e imersos, durante 48h, em novas tecnologias, com tutorias e consultorias de professores da UFS e consultores externos, provocando inovação e a criação de novas soluções tecnológicas (ligadas à Empreendedorismo; Modelos e técnicas de Computação Inteligente, Gestão de Projetos, Business Canvas Model/BCM, dentre outras), a fim de trazer o conceito de Cidade Inteligente para o Campus de Lagarto.

No domingo (16), último dia da maratona, os Grupos de Trabalho (GT) apresentarão suas soluções inovadoras a uma Banca de Jurados, consultores e convidados pela organização. As três melhores ideias serão premiadas com R$ 3.000, R$ 2000 e R$ 1000, respectivamente.

Desafios propostos:

Classificação de Risco no Atendimento: Como gerar, de forma rápida e confiável, uma classificação de risco para pacientes? Referência e Contra-referência Eletrônica: Como estabelecer uma troca dos dados de saúde dos pacientes entre os diferentes serviços da rede de saúde? O uso de LIBRAS na Saúde: Como facilitar o acesso à saúde para pessoas que dependem de LIBRAS para se comunicar? Mapeamento de Egressos: Onde e como estão os egressos da Universidade? Acesso à Saúde para a Comunidade: Como promover e facilitar o acesso a serviços de saúde na comunidade? Controle de violência contra vulneráveis: Como prevenir e notificar casos de violência contra pessoas vulneráveis? Segurança no Campus: Como tornar os nossos campi mais seguros? Caminhos do Campus: Como fazer com que todos possam se localizar e encontrar o que desejam dentro da UFS?

Por Flávia Nunes