Meirelles propõe renegociação de dívidas de pessoas físicas

A proposta de Meirelles de socorrer os endividados foi apresentada na entrevista exclusiva concedida aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta -feira (27). Ele foi o terceiro presidenciável a participar da série de entrevistas, levadas ao ar, às 17h30, com transmissão da TV Brasil, Rádio Nacional, Portal EBC e Agência Brasil.

Participaram da entrevista Roseann Kennedy, mediadora, Luiza Damé, da Agência Brasil, Valter Lima, da Rádio Nacional, e Adalberto Piotto, da TV Brasil.

Dividida em três blocos que somam 45 minutos, foi realizada ao vivo na sede da EBC, em Brasília. O objetivo da série de entrevistas é mostrar à população as propostas e ideias de todos os candidatos, enriquecendo o debate dos grandes temas nacionais.

O ex- ministro da Fazenda disse credibilidade, inclusive no exterior, para manter o dólar estável e assegurar investimentos estrangeiros e crescimento econômico. “Uma das consequências é que o dólar cai”, afirmou. Em suas considerações finais, o candidato disse dez anos de vida pública e 33 anos de trabalho no setor privado, não tendo nenhum processo. “Portanto, sou candidato ficha limpa”, destacou. “Com o ex-presidente Lula, criamos 10 milhões de empregos. Depois com o presidente Temer, criamos mais 2 milhões de empregos”, afirmou.

Criação do SUSP

Sobre o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a ideia de Henrique Meirelles é implantar um sistema de informação centralizada, que dê em tempo real as informações das principais ocorrências, podendo ser usado para a saúde e para a educação.

Intervenção no Rio

Defendeu a intervenção federal no Rio . “Uma criança é assassinada e nem se cogita achar quem atirou. Foi uma medida absolutamente necessária”, disse. “Mas temos de equipar a polícia e contratar mais efetivo. Mas tudo começa com a economia. O país precisa crescer, aumentar arrecadação”.

Porte de armas

Em relação ao porte de armas, defendeu a atual legislação. Segundo ele, a experiência no Brasil mostra como o porte de armas leva a “situações de calamidade”. “Temos que a polícia para garantir a segurança das pessoas e não voltar a selvageria. Isso é obrigação do Estado”.

Redução da maioridade penal

Henrique Meirelles defende que não é a solução, mas tem que aumentar a penalização dos jovens de alguma forma. “No Brasil, isso tem se mostrado uma má experiência”, afirmou. “[os jovens] ficam nas cadeias empilhados com facções criminosas e saem pior”.

Saúde

Sobre o SUS, Meirelles defendeu uma mudança que melhore a estrutura administrativa e a informatização. Deu como exemplo a adoção de um cartão único, que registra todo histórico do paciente.

“Se nós temos eficiência para transportar órgãos, isso significa que temos tecnologia para atender um paciente num posto de saúde de uma cidade do interior”, afirmou Meirelles. Ele se mostrou contrário à cobrança nos hospitais e defendeu a universalidade dos SUS. Mostrou-se contrário também à recriação da CPMF.

Em relação a ampliar o atendimento do SUS por meio de entidades privadas, Meirelles entende que convênios com essas entidades provam que é possível fazer atendimento de qualidade com custo menor.

Aborto

Sobre a descriminalização do aborto, Meirelles disse que defende o direito à vida e também o direito da mulheres, mas ressaltou que entende as posições de igrejas sobre o tema.

Teto de gastos

Defendeu o teto de gastos, reafirmando que no caso da saúde e educação “é um piso – e não teto”. O emedebista disse que é preciso aumentar o tamanho do “cobertor”, com crescimento econômico, para que os municípios possam mais dinheiro e investir na área social.

Educação

Defendeu investimento no ensino profissionalizante e nas creches. “Proponho a criação do Pró-Creche”, anunciou. Falou também em um “Prouni” para escola infantil, com avaliação do desempenho do ensino .Disse que o Fies, que financia vagas no ensino superior privado, “está na direção certa”.

Bolsa Família

Meirelles defende a criação de porta de saída para o Bolsa Família. Segundo ele, uma boa experiência é o programa “Progredir”, efetivado pelo atual governo.

Juros altos e endividamento

Meirelles classificou os juros (do cartão de crédito) de “altíssimos”. “Tem de cair e isso cai com estabilidade da economia”, afirmou. Ele defendeu a expansão de fintechs, empresas que emprestam com juros mais baixos, e competem com os bancos, oferecendo mais crédito. “Agora, país quebrado não ajuda ninguém”, observou. Ele prometeu “fazer um programa de renegociação de dívidas especial para pessoas físicas, como já foi feito com empresas.”

Salário mínimo e empregos

Meirelles afirmou que a política do salário mínimo “com ganho real acima da inflação” é adequada, mas o Brasil precisa crescer para que as empresas consigam pagar o valor. Ele reafirmou sua promessa de criar 10 milhões de empregos em quatro anos, se for eleito. Lembrou que criou empregos nos governos Lula e Temer. Para a recuperação da economia, o candidato disse que “o caminho é política econômica correta e incentivo direto”, além da retomada de obras.

Reforma da Previdência

Considerou adequada a proposta enviada pelo governo ao Congresso. Lembrou que 70% dos que aposentam com menor idade são os que têm renda mais elevada. “Existe uma injustiça que tem de ser eliminada. E precisamos garantir que todos possam receber renda [no futuro]”, disse. Ele destacou que na proposta em discussão no Congresso a idade mínima para aposentadoria começa em 55 anos para homem e 53 anos para a mulher e vai subindo devagar até chegar 65 anos para homem e 62 para mulher.

Reforma Trabalhista

É um processo dinâmico, que precisa ser aperfeiçoado. “Temos de assegurar uma legislação para que o trabalhador possa a liberdade de optar por aquilo ou não”.

Imigrantes venezuelanos

Ao sair da entrevista na EBC, o candidato Henrique Meirelles ainda comentou a decisão do senador Romero Jucá (MDB), presidente de seu partido, que anunciou o desligamento da liderança do governo por discordar das medidas adotadas pelo governo federal em relação aos imigrantes venezuelanos.

“Eu entendo a reação do senador porque a situação de Roraima é muito grave, é muito séria e não tem condições de receber tantos refugiados”, disse, salientando que a situação humanitária é dramática.

O candidato defendeu a redistribuição dos imigrantes por todo o país, para estados com mais recursos, ressaltando que o estado de Roraima está sobrecarregado. “Roraima está sobrecarregada e a população está sendo prejudicada, isso não é possível. De outro lado, temos que atender humanitariamente”.

