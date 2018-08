O CERTO É FALAR A VERDADE

Começa o período de maior correria. Todos os candidatos estão medindo segundos para ir às ruas à caça de votos. A campanha não está fácil e nem o eleitor se mostra animado a ir às urnas. Alguns deles deixam claro que não há razão para isso, “porque os políticos têm mostrado que só estão próximos ao povo em período eleitoral”. A operação Lava Jato agiu forte no meio político e exibiu para a população como acontece com eleitos que expõem excessos de honestidade.

Está na hora de mudar. Não dá para dizer que Sergipe tem digitais nos processo da Lava Jato, mas também não dá para convencer que todos “são virgens no trato com a coisa pública”. Esse é o momento que falar a verdade é o essencial e talvez atraia o interesse dos eleitores. Projetos que ilustram excessos de planejamentos impossíveis, logo-logo serão desmascarados. Já nos primeiros meses de administração.

Declaração de que a estrutura administrativa será técnica e não política beira ao ridículo. Qualquer cidadão bem entrosado no meio político, sabe exatamente quem vai ocupar Secretarias, dependendo, lógico, do gestor eleito. Os grupelhos são conhecidos, as equipes também. Seria fácil expor aqui nomes seguros de que serão secretários de Estado sem o mínimo de capacidade, mas que tenham encosto político.

O governador Belivaldo Chagas faz bem em anunciar que será transparente com a atual e futura administração, caso seja reeleito. O Estado passa dificuldades financeiras e econômicas, atrasou salários dos servidores, não teve condições de pagar em tempo aos fornecedores. Claro que negar isso não atrairá votos e dificilmente o faria retornar ao Palácio do Planalto.

Belivaldo terá que falar a verdade e demonstrar planejamento que pode levar o Estado à sua normalidade, dentro dos limites impostos pela situação difícil. Não dá para negar que já se sente melhoras claras em alguns segmentos, mas é preciso ir mais além e tornar Sergipe viável. Tudo isso com o sentimento de responsabilidade que requer a situação de um Estado ainda descompensado.

SENADORES LEVAM ELEIÇÃO

Uma liderança política, com experiência em eleições, disse ontem que são os senadores que estão levando os candidatos ao Governo.

– Perceba que a disputa esquenta para o Senado, sugeriu.

NOMES MAIS EXPERIENTES

A mesma fonte admite que na disputa ao Senado os nomes são mais experientes, exceto o de André Moura que deu uma avançada em todas as avaliações.

– Mas os candidatos ao Governo também movimentam o eleitorado.

BELIVALDO SOBRE PAGAMENTO

O governador Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, avalia que quem sabe dos problemas do Estado jamais diria que pagaria os servidores em dia.

Principalmente já no mês de janeiro.

VIAGEM PELO INTERIOR

Belivaldo Chagas passou o dia de ontem em viagem por cidades do interior. Dormiu em Glória e hoje gravou programa para a TV que trata da região do sertão.

Também fará um programa na cidade de Itabaiana.

EDUARDO E NOVA SECRETARIA

O candidato a governador pelo PSDB, Eduardo Amorim, já avisou que criará uma Secretaria Especial da Mulher para atender a problemas vinculados a elas.

Onde se inclui qualquer tipo de violência.

VALADARES E EDUARDO EM PAZ

Os candidatos ao Governo Valadares Filho (PSB) e Eduardo Amorim (PSDB) não fazem criticas um a outro. Até “levantam a bola para um corte fatal”.

Um confia que terá apoio do outro no segundo turno.

SOBRE O BOLSA FAMÍLIA

Heleno Silva, candidato ao Senado pelo PRB, acha que “quem fala mal do Bolsa Família é porque nunca passou necessidade na vida.

Quer que seja permanente, inclusive com aposentadoria pelo INSS.

APENAS PROGRAMA DE AJUDA

O Bolsa Família deveria se manter como um programa que ajudasse o cidadão a entrar no mercado de trabalho. Não pode ser um auxílio eterno.

Pior aposentar sem nenhuma contribuição ao INSS.

FALHA CORRIGIDA RÁPIDO

Em entrevista no Instagran, ontem, quando perguntado quem apoiaria ao Governo, o prefeito Edvaldo Nogueira respondeu rápido: “em Valadares… Ou! Em Belivaldo”.

E complementou: “ao Senado em Jackson e Rogério Carvalho”.

TUDO ESTÁ BEM À VISTA

Comentários nos bastidores das composições é a disputa interna entre os candidatos nas chapas majoritárias ao Senado Federal. O marketing sofre com isso.

Não há sinalização de que alguma coligação eleja os dois nomes.

FRASE EXPOSTA NO ZAP

“Pra sentir a dor das pessoas, não precisa conhece-las. Basta ter coração e se colocar no lugar delas”. A frase está no início do whatsapp da suposta vítima do edifício Infinit.

Ao lado o rosto de uma mulher em lágrimas.

REUNIÃO COM ADEPOL

Dr. Emerson, candidato a governador pela Rede, e o delegado Alessandro Vieira, que disputa o Senado, expuseram ontem suas propostas para a Adepol.

Falaram de melhorias de trabalho para a categoria.

CHAPÃO DA OPOSIÇÃO

Segundo avaliação de um candidato a federal o chapão da oposição composto pelas siglas PSDB/PR/PSC/PRB elegerá no máximo sete deputados estaduais.

Já o chapão da base aliada deve eleger 12 deputados para a Assembleia.

COM OS DEMAIS PARTIDOS

Os demais partidos que têm coligação menores elegerão cinco parlamentares, fechando o plenário da Assembleia Legislativa para o próximo quatriênio.

Percentual de renovação 30 por cento.

IVAN LEITE TRABALHA

O candidato a vice-governador pelo PRB, Ivan Leite, tem circulado ao lado de Eduardo Amorim por algumas cidades, mas atua mais junto à mulher, Adriana Leite.

Ela é candidata à deputada estadual e trabalha na região Sul.

DINHEIRO MUITO CURTO

Candidatos a governador e deputados federal que disputam reeleição chateados com o parco recurso enviado pelo TSE como Fundo de Campanha.

Um candidato disse que não dá nem para começar.

SEM DOURAR A PÍLULA

A equipe de marketing de Belivaldo Chagas, candidato à reeleição pelo PSD, solicita que nos programas de radio e televisão seja dito tudo sobre o Estado.

– Tem que levar a verdade para os eleitores.

PEDIDO DO CANDIDATO

Belivaldo Chagas já havia sugerido isso e deixou claro que tudo será esclarecido sobre a situação do Estado e o projeto de recuperação de setores da administração.

– Não dá para conquistar votos mentindo para o povo, disse.

Dória critica o PT – “Essa é uma prática que o TSE e os tribunais regionais proíbem. É contra lei, mas o PT adora fazer tudo que é contra lei”, disse Doria, segundo a Folha. “O PT é mestre em práticas criminosas.” João Doria, candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSDB, não perdeu a oportunidade de disparar farpas contra o PT.

Não repetir candidato – O eleitor vai escolher dois senadores na eleição de outubro. Cada Estado tem três senadores, sendo que um terço deles foi eleito em 2014, restando à eleição dos outros 2/3 neste ano, ou seja, dois parlamentares. Caso isso aconteça, a segunda opção será anulada durante a apuração.

Vera Lúcia apta ao voto – Nesta semana o TSE deve concluir o julgamento dos registros de candidatura de presidenciáveis que não tiveram o pedido questionado. Já estão aptos a ser votados: Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (Psol), João Amoêdo (Novo), Marina Silva (Rede) e Vera Lúcia (PSTU).

Dilma nas negociações – O candidato à reeleição Fernando Pimentel (PT-MG) assumiu ontem, que Dilma Rousseff interferiu nas negociações dos petistas para que o MDB então permanecesse na base de apoio do governador. O MDB, após ver naufragado o acordo com o PSB, resolveu lançar candidato próprio.

Gil defende Lula – Gilberto Gil, em entrevista à repórter Fernanda Mena, publicada na Folha, disse que Lula deve ser solto porque sua prisão é injusta. Para ele, “Lula deveria estar aí, como nós, vivendo a plenitude das lutas partidárias e das disputas democráticas. Sou Lula Livre, mas não necessariamente para votar nele”, disse.

Defesa quer Lula na mídia – A defesa de Lula da Silva entrou com recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir que a Rede Globo e as demais emissoras de televisão tenham isonomia na cobertura das campanhas eleitorais, dedicando a Lula o mesmo tratamento destinado aos demais candidatos à presidência.

Todas as regiões – Final de semana intenso, com todos os candidatos em carreata, circulando por todas as regiões e levando mensagens à população.

Pressão em Gloria – Pequenos produtores de leite reclamam da pressão que sofrem em Glória de uma grande fábrica de derivados do leite. “A fábrica quer monopólio”, disse.

Acusam prefeito – Agricultores também acusam o prefeito de Glória, Chico dos Correios (PT) de proteger a fábrica contra a classe e prejudicar as fabriquetas.

Euforia política – Apesar da euforia nas cidades do interior onde circulam as carreatas, o clima ainda não é de euforia política por parte dos eleitores.

Programa na TV – Sábado tem início o programa político na televisão. É bom que o eleitor, acostumados a promessas, não acredite em milagres.

Apoio à chapa – “Amanhã está previsto ato liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) para apoio à chapa liderada por Belivaldo Chagas a Governo e senadores.

Em campanha – Alguns prefeitos do interior estão em campanha a favor de candidatos que apóiem suas candidaturas à reeleição em 2020.

Entrar pelo cano – Parlamentar estadual, que sempre foi reeleito com boa votação, pode entrar pelo cano nas eleições deste ano.

Deveria ter insistido – Aliados do candidato ao Senado André Moura (PSC) acham que ele deveria ter insistido na candidatura ao Governo do Estado.