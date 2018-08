Prefeitura distribui Bolsa PIS às famílias carentes de Rosário

28/08/18 - 14:14:47

A Prefeitura de Rosário do Catete realizou nesta terça-feira, 28, no Centro Recreativo Rosarense, o pagamento de benefício social para as 431 famílias inscritas no Programa de Inclusão Social (PIS).

Este mês, o tema da 6ª Atividade do Bolsa PIS foi os ‘12 anos da Lei Maria da Penha’, proferida pela coordenadora municipal de Políticas Públicas para a Mulher, a psicóloga Juliana Linhares. Ela apresentou ao público os tipos de violência contra a mulher, onde denunciar e a rede de acolhimento para as vítimas em Rosário. A parte jurídica foi abordada pelo assessor da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social, advogado Antônio Sampaio.

Antes da distribuição, o prefeito Vino Barreto ressaltou que, apesar das dificuldades financeiras do município, a gestão tem se esforçado para manter os programas sociais. “Esperamos ainda uma melhora na arrecadação para aumentar o número de beneficiados pelo PIS e reativarmos o Boa Mesa, que distribui cestas básicas para as famílias carentes”, acrescenta.

A Primeira-dama, Graça Barreto (Dona Nena) saudou todos beneficiários, principalmente as mães de família, a maioria presente, e destacou a importância delas conhecerem aspectos da Lei Maria da Penha para que saibam como agir, caso seja preciso.

Ernestina da Conceição, 53 anos, mãe de três filhos e moradora na sede da cidade, disse que “a ajuda da prefeitura é bem-vinda”. Opinião compartilhada por Edenilde Santos Nunes, 42 anos, também mãe de três filhos e moradora do Povoado Siririzinho: “Nesse momento de desemprego o Bolsa PIS ajuda nas despesas”.

Bolsa PIS

O PIS foi instituído pela lei municipal 601 de 2010 e alterada pelas leis 659 de 2013 e 708 de 2015. Um dos requisitos para ser contemplado é participar das atividades socioeducativas desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social.

Fonte e foto assessoria