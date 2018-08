APROVADO PROJETO DE LUCIANO PIMENTEL SOBRE ENERGIA SOLAR

Nesta terça-feira, 28, Sergipe deu o primeiro passo em direção ao futuro. Isto porque, a Assembleia Legislativa derrubou o veto governamental e aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 233/2017, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, que institui a Política de Incentivo à Geração e Aproveitamento da Energia Solar no Estado.

Defensor do uso de energias limpas e renováveis, Pimentel destaca a importância do PL. “Nós estamos em uma região que tem o maior índice de intensidade solar no nosso país e precisamos explorar esse potencial, principalmente, porque vivemos um momento de crise hídrica que tem feito com que os reservatórios não consigam acumular água suficiente para a produção de energia”, disse Luciano, continuando.

“Há cerca de dois anos, por exemplo, o Governo Federal teve que recorrer à geração de energia através das termelétricas com base no óleo diesel, que possui um custo significativo e reflete no bolso do consumidor”, ressalta o deputado.

Segundo Luciano, o projeto contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.”Ao criar essa política, o Governo de Sergipe estimula a surgimento de empresas que venham a produzir os componentes no próprio Estado, o que acaba barateando o produto, além de estar gerando renda e emprego para os sergipanos”, acredita.

Aprovado na Casa Legislativa, o PL retorna para o Governo do Estado que deve promulgá-lo.

Sobre o PL

Entre os principais objetivos do PL apresentado por Pimentel, estão contribuir para melhoria das condições de vida das famílias de baixa renda; reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo e a emissão de gases poluentes; além de expandir e capacitar setores comerciais e de serviços relacionados a energia fotovoltaica.

