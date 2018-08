VALADARES FILHO QUER AMPLIAR INVESTIMENTOS INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

28/08/18 - 15:59:01

Na manhã desta terça-feira (28) o candidato ao governo de Sergipe, Valadares Filho, reuniu representantes da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para discutir meios de investir em inovação e tecnologia no estado.

A proposta do candidato é buscar atrativos para fomentar a tecnologia. “Provoquei esta reunião para conhecer um pouco mais dos projetos que a Câmara tem para nosso estado e que são possíveis de executar, a exemplo do ‘Projeto Inova + Sergipe’ que visa transformar a realidade da economia de Sergipe, aumentando a competitividade do estado, gerando emprego e renda para a população, por meio do desenvolvimento tecnológico no estado”.

Para o coordenador da Câmara Empresarial de Tecnologia, Roger Barros, falta uma integração dentro do governo. “Os próprios órgãos e secretarias não possuem um sistema integrado para dar entrada em protocolo, por exemplo. Também não existe um planejamento para a instalação de fibra ótica, cada um faz sua própria instalação. Se houvesse uma integração economizaria muito nas contas de comunicação. O levantamento aponta que o investimento para implementar toda a rede seria recuperado em um ano, gerado por essa economia nas contas”.

Outra sugestão foi que o novo governo proporcione uma parceria com órgãos públicos, a exemplo do Banese, no financiamento de investimentos em pesquisas de inovação e tecnologia. “Nosso governo irá mostrar essa vontade política, faremos esta parceria e buscaremos meios para que isso não pese para os cofres públicos. O Banese tem uma receita que permite esse tipo de investimento”, garantiu Valadares.

“Eu quero fazer essa parceria com colaboradores como vocês, onde o governo irá coordenar o processo. Diferente de gestões tradicionais, teremos uma equipe altamente técnica e que tenha sensibilidade política para colocar em prática essas propostas. Não vamos colocar nosso governo à mercê de vontades partidárias”, alertou Valadares Filho.

Matéria produzida pela Coligação