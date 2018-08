A CORAGEM PARA MUDAR CRESCE A CADA ATO, AFIRMA EDUARDO

29/08/18 - 05:51:39

A caravana da mudança visitou o Bairro América, Zona Oeste de Aracaju, na noite desta terça-feira, 28. E, como vem acontecendo em todos os atos da coligação “Coragem para Mudar”, a população recebeu às candidaturas de Eduardo Amorim (PSDB) governador, Ivan Leite (PRB) vice, André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB) ao Senado, além das candidaturas proporcionais, com muita alegria e disposição para apoiar o projeto.

“Estamos levando a cada canto desse estado, seja na capital ou no interior, a mensagem da esperança de um Sergipe melhor, onde a coisa pública seja tratada com zelo. E aqui no Bairro América não foi diferente. Aproveitamos também para ouvir os anseios dos sergipanos para os próximos quatro anos”, ressaltou Eduardo.

O candidato a governador agradeceu cada palavra de incentivo ao grupo. “Isso nos motiva a seguir firme com nosso projeto para Sergipe voltar a crescer. A coragem para mudar cresce e ganha mais força a cada novo ato que promovemos com o apoio dos sergipanos”, destacou Eduardo Amorim.

“A gente viu aqui no Bairro América mais uma prova que o povo está com coragem para mudar. Elas não querem sofrer por mais quatro anos. Vamos dar um basta nisso com Eduardo governador. Eu vou trabalhar no Senado para ajudar Eduardo Amorim a construir um Sergipe mais forte”, salientou André Moura.

Presenças

Participaram a carreata o candidato a deputado federal, Bosco Costa; os candidatos a deputado estadual, Gilmar Carvalho e Dr. Gonzaga; o vereador Thiaguinho Batalha; além do ex-vereador Adriano Taxista e lideranças.

Fonte e foto assessoria