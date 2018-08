ABERTO O PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA SEED SERGIPE

29/08/18 - 16:40:52

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação abriu nesta quarta-feira, 29, as inscrições para o Processo Seletivo para estágio. As inscrições devem ser feitas através do portal da Seed (www.seed.se.gov.br) até o dia 28 de setembro, e o processo seletivo visa a formação de Cadastro de Reserva para firmar Termo de Compromisso de Estágio com estudantes matriculados no ensino superior para o segmento estágio não obrigatório, destinado às sedes das Diretorias de Educação, às secretarias das unidades de ensino da Rede Pública Estadual e a sede da Secretaria de Estado da Educação.

Após o período de inscrição, fica criado o Cadastro de Reserva, e à medida que os estudantes forem convocados, deverão comparecer à Secretaria de Estado da Educação para trazer a seguinte documentação: RG, CPF, Histórico da instituição de ensino superior, comprovante de residência e certificado de quitação eleitoral. A seleção será feita através da média geral ponderada do candidato no curso em que estuda.

A seleção para estágio está aberta para os seguintes cursos: Administração, Administração Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biblioteconomia e Documentação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Comunicação Social-Multimídia, Design Gráfico, Direito, Educação Física- Bacharelado, Enfermagem (a Universidade Federal de Sergipe não permite estágio não obrigatório para o curso de Enfermagem), Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Estatística Gestão da Tecnologia da

Informação, Gestão em Recursos Humanos, Gestão Pública, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet e Teatro.

Mais informações podem ser obtidas no edital do Processo Seletivo, através do link que se encontra no portal da Seed (www.seed.se.gov.br), na parte “Concursos e Seleções”.