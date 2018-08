ADVOGADA CONFIA NA IMPARCIALIDADE TOTAL DOS JUÍZES

29/08/18 - 16:04:57

A advogada Lúcia Morgado, que faz a defesa da suposta vítima de agressão por parte do radialista George Magalhães, explicou nesta quarta-feira (29), via whatsapp, “que não há o menor temor em relação ao judiciário. Ao revés, ingressei com um pleito no judiciário por confiar na total imparcialidade dos juizeS”.

Lúcia Morgado retifica parte da notícia publicada pelo Faxaju Online de que ela “teme o andamento das investigações pela Secretaria de Segurança, quanto pelo processo no judiciário e que ele seja desviado de rumo e da verdade e insistiu que “há necessidade de se fazer justiça a qualquer tipo de violência contra a mulher”.