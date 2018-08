ADVOGADO É PRESO ACUSADO DE TENTAR MATAR A MULHER

29/08/18 - 08:47:54

Um advogado foi preso na tarde desta terça-feira (28) acusado de espancar e tentar matar a própria mulher em um apartamento no bairro Coroa do Meio em Aracaju. As primeiras informações são de que eles estavam em conflito e que deveriam se separar, o que ele não aceitou.

O advogado R. M. C., que estaria foragido, foi localizado e acabou sendo preso e contra ele pesa a acusação de ter tentado matar a esposa, jogando-a do terceiro andar do prédio e por sorte, ela caiu em cima de uma grade de ferro da varanda que impediu que a mesma despencasse do terceiro andar.

A vitima que também é advogada, não teve o nome revelado para evitar maiores constrangimentos, foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o hospital onde recebeu os socorros, já que ela foi vitima de espancamento e que teria ocorrido na frente da filha, uma criança de 5 anos.

Fotos que circulam nas redes sociais mostram diversos hematomas pelo corpo, inclusive pelo rosto e braços.

Munir Darrage