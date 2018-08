ANDERSON DE TUCA : “CPI DA SAÚDE NÃO VAI TERMINAR EM PIZZA”

29/08/18 - 14:24:50

O vereador Anderson de Tuca (PRTB) repercutiu, nesta manhã, a 10º reunião da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Saúde, com o ex-diretor do Hospital de Cirurgia, Gilberto Santos, e destacou que as investigações estão em curso e que assim que houver um resultado, tudo será apresentado ao legislativo.

“Engana-se quem pensa que a CPI não vai esclarecer todas essas dúvidas referentes aos contratos dos hospitais filantrópicos e como a Saúde de Aracaju chegou ao este caos. Tem gente achando que essas apurações não vão dar em nada. De uma coisa pode ter certeza, dou a minha palavra: a CPI da Saúde não vai terminar em pizza”, argumentou.

Ainda de acordo com o parlamentar, as investigações da CPI estão avançando, mas muitas divergências foram apresentadas desde o início dos depoimentos das oitivas, por isso, vai ser necessário fazer uma acareação. “Estamos tendo bastante cautela. Os depoimentos não estão sendo tão claro como imaginávamos. Por conta disso, a acareação não vai ser mais uma opção. Nos próximos dias, inclusive, ex-gestores e atuais gestores da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju e dos hospitais filantrópicos da capital ficarão frente a frente”, finalizou.

Por Camila Sousa

Foto Gilton Rosas