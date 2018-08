Capela ganha Praça da Juventude no aniversário de 185 anos da Cidade

29/08/18 - 15:30:36

Capela completou 185 anos de Emancipação Política e amanheceu a terça-feira, 28, com muita festa. Abrindo a manhã de aniversário, em frente à Prefeitura Municipal, a população e lideranças políticas participaram do hasteamento das bandeiras e execução do hino nacional e municipal. A programação seguiu com a realização de uma Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação.

Durante as festividades, a prefeita Silvany Mamlak inaugurou a Praça da Juventude-Anderson de Melo. “Esta não é uma simples praça. É um espaço multiuso e que concentrará a prática esportiva, atividades de lazer e ações voltadas à saúde, além de oportunizar a convivência e a inclusão social. A Praça da Juventude com toda certeza traz qualidade de vida para o povo capelense e renova a autoestima dessa região que antes era alvo de violência e consumo de drogas”, pontuou a prefeita.

A inauguração contou com as presenças dos secretários, vereadores municipais e da população em geral, que na oportunidade puderam conferir apresentações artísticas de Capela. Silvany agradeceu aos esforços de todos os envolvidos e de alguns secretários que se empenharam para entregar a obra no aniversário de Emancipação Política da cidade.

Segundo a secretária de assistência social, Larissa Mamlak, a Praça da Juventude é um espaço que alia saúde, bem-estar e qualidade de vida a atividades esportivas e socioeducativas diversificadas. “Não haveria presente maior do que entregar essa belíssima praça a todos, essa praça também será usada pela Secretaria de Assistencial Social, aqui nós teremos o serviço de convivência para crianças, para idosos para gestantes, para todo nosso público da secretaria” pontuou a secretária Larissa.

Praça da Juventude

O espaço conta com equipamentos destinados à prática de várias modalidades esportivas. A população terá a sua disposição, campo de futebol, quadra poliesportiva, mini-half (para skate), áreas de vivência com salas para desenvolvimento de atividades culturais, equipamentos de ginástica, áreas de exercício e alongamento, sanitários, postes de iluminação, arquibancadas, rampas para cadeirantes, espaço especial para terceira idade.

Fonte e foto assessoria