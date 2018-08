CIRURGIAS CARDÍACAS SÃO REATIVADAS NO HOSPITAL CIRURGIA

29/08/18 - 09:38:11

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o Hospital de Cirurgia reinicia neste momento as cirurgias cardíacas. Está sendo operado um paciente do município de Nossa Senhora do Socorro. Ele deu entrada na unidade coronariana avançada do HC, trazido pelo SAMU, no dia 10 de agosto, realizado no mesmo dia cateterismo de urgência.

O exame demonstrou quadro clínico com necessidade de intervenção cirúrgica. Foi avaliado pela cirurgia cardíaca e indicado cirurgia de revascularização miocárdica. A equipe de cirurgia cardíaca é composta por: Marcos Ramos, Wilson Félix, Rika Kakuda e Rafael do Amor.

O HC ficou muito tempo sem realizar cirurgias cardíacas e agora, com o apoio do Governo do Estado, que participa de uma co-gestão, o retorno das cirurgias foi possível. Essa é a primeira de muitas que já estão programadas. Também já voltaram a serem realizadas no hospital as cirurgias vasculares, neurológicas e urológicas.