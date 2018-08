DETRAN recebe ação do Ipesaúde de exames rápidos

29/08/18 - 14:13:41

O Detran recebeu na manhã desta quarta-feira, 29, mais uma ação preventiva por meio de exames rápidos. Realizada desde o final de janeiro, trata-se de uma iniciativa da Diretoria de Promoção à Saúde (Dirpros) – por intermédio do Programa de Educação e Promoção à Saúde do Beneficiário (Pepasb) – com o objetivo de prevenir doenças ao cidadão através de aferição de glicemia e pressão.

A Diretora Presidente do Detran, Luciana Déda, 39, agradeceu a parceria com o Ipesaúde e falou da importância desse cuidado com a saúde. “Para a gente oferecer um atendimento de qualidade ao público, nós temos que ter servidores saudáveis e satisfeitos, isso é uma premissa. Então, essa aferição de pressão, a questão da glicemia, são exames que devem ser feitos com uma certa rotina para ter um certo controle”, afirmou a Diretora.

Mais de dez entidades já receberam a visita da equipe de enfermagem do Pepasb nesse ano. Ao todo mais de 2.000 pessoas já passaram pelos exames rápidos em 14 edições. No Detran foram 80 pessoas atendidas.

Fonte e fotos: Ascom/Ipesaúde