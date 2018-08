ELBER CRITICA NOTA DA SMS SOBRE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO

29/08/18 - 16:29:38

Por Luciana Gonçalves

Diante da nota emitida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em relação a vacinação de sarampo em Aracaju, o vereador Elber Batalha (PSB) lamentou a forma indelicada que a pasta tratou os familiares do jornalista Victor Amaral, que faleceu semana passada e morava em Manaus, cidade que existe surto de sarampo.

Segundo a nota, as pessoas que estiveram no velório e sepultamento do jornalista, precisam ser vacinadas contra o sarampo. “Por mais que seja uma boa intenção da SMS, a ação foi de uma infelicidade tremenda. Eles não entenderam que conviver com uma pessoa com sarampo não é igual ao convívio com uma pessoa com vírus ebola”, comparou.

Elber ainda disse que atrelar a notícia a ida de pessoas ao sepultamento foi um desrespeito com os familiares e com a memória do próprio jornalista. “A perda de Victor Amaral abalou a comunicação e todos ficamos muito chocados com a sua prematura partida. E a SMS foi extremamente infeliz com a nota, como só existisse em Aracaju 1 pessoa com sarampo que estava no velório. Não existe nenhuma pessoa com sarampo em Aracaju e em Sergipe?”, indagou.