Faculdade tem edital de pesquisa aprovado pela Fapitec

29/08/18 - 10:38:48

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica de Sergipe (Fapitec) aprovou o edital elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica do Exercício da Faculdade Estácio de Sergipe. Ligado ao curso de Educação Física da instituição de ensino, o grupo contemplado terá dois anos para concluir o estudo intitulado “Efeitos do treinamento físico concorrente periodizado em variáveis hemodinâmicas e bioquímicas de idosos hipertensos”.

Coordenador do curso de Educação Física da faculdade, o professor Marcelo Mota afirma que a aprovação do edital significa a consolidação da Estácio de Sergipe no âmbito de pesquisa. “Além disso, reafirma o compromisso da nossa instituição em educar para transformar, reforçando que a vivência acadêmica deve estar sempre acompanhada da científica, visando oferecer a melhor qualidade de ensino do estado”, acrescenta o professor.

O grupo de pesquisa da Estácio vai investigar se um programa de treinamento periodizado, pensando na evolução treino a treino do público-alvo, apresentará nas pessoas avaliadas uma resposta mais satisfatória na pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol, triglicérides e glicemia. De acordo com Marcelo Mota, o objetivo é aprofundar os estudos baseados nas diretrizes brasileiras e internacionais e voltados para o cuidado com os hipertensos.

Além do grupo de pesquisadores do curso de Educação Física da Estácio de Sergipe, vão participar do estudo alunos e professores da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. O edital permitirá a compra de insumos para a pesquisa, o pagamento de uma bolsa de estudos aos alunos, além de permitir o intercâmbio entre os participantes de Sergipe e do Rio de Janeiro.

Fonte e foto assessoria