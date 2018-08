Presidente da Fames:essa não é postura que se espera de um ex-governador

29/08/18 - 17:49:08

Continua repercutindo as afirmações feitas pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB) durante entrevista à rádio Juventude FM, quando ele afirmou que “tem muita malandragem” em contratos do transporte escolar envolvendo prefeitos.

Segundo Jackson, “há uma imoralidade tão grande por parte de alguns prefeitos. Se amanhã me apertar, eu vou dizer o que esses prefeitos fazem com o dinheiro do transporte escolar”, disse Jackson.

Logo após a entrevista, a prefeita de Japaratuba Lara Moura informou que irá acionar o ex-governador na justiça para que ele possa contar quem são os prefeitos que “tem muita malandragem.

No final da tarde desta quarta-feira (29) foi a vez do presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe se pronunciar.

A FAMES imitiu uma nota onde diz que “foi com extrema preocupação e repúdio que a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) tomou conhecimento das declarações públicas do ex-governador e candidato ao Senado, Jackson Barreto, a respeito de procedimentos dos prefeitos sergipanos em relação ao transporte escolar de Sergipe”.

Veja o que diz a nota

Em entrevista a uma emissora de rádio do interior de Sergipe, o ex-governador ao ser questionado porque não pagou as parcelas do transporte escolar devida aos municípios, ao invés de apresentar alguma justificativa, partiu para o ataque, deixando em suspeição todos os gestores municipais do Estado.

Utilizando-se de palavras inapropriadas e até termos chulos, como “rabo de palha” e “malandragem”, Jackson Barreto preferiu o ataque, sem dar explicações da inadimplência: “É uma imoralidade tão grande por parte de alguns prefeitos. Que eles sabem, eles têm rabo de palha. Precisa (sic) alguns prefeitos se explicar, porque tem muita malandragem nessa história. Se amanhã me apertar eu vou dizer o que esses prefeitos fazem com o dinheiro do transporte escolar.”

Infelizmente essa não é a postura que se espera de um ex-governador. Como qualquer cidadão, se ele entendesse que há irregularidades em qualquer serviço público, que procurasse os órgãos fiscalizadores e formulasse uma denúncia. No entanto, buscando popularidade e polêmica, prefere denegrir, publicamente, todos os prefeitos e prefeitas de Sergipe, transformando-os, na sua opinião, em criminosos do dinheiro público, agindo com “malandragem” e “imoralidade”, como ele mesmo disse.

A FAMES reafirma seu repúdio a esse tipo de postura e mantêm-se confiante na lisura dos processos licitatórios envolvendo o transporte escolar nos municípios. Processos esses que são fiscalizados pelos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Federal, além das Câmaras de Vereadores e da própria sociedade, que tem nos Portais da Transparência, todo o acesso a documentos relativos às administrações municipais.

Não aceitaremos essa ou qualquer outra declaração, seja de quem for, que coloque em xeque a atuação dos gestores públicos de Sergipe.

MARCOS JOSÉ BARRETO

PRESIDENTE