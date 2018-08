IDOSO ESPERA HÁ MAIS DE ANO POR CIRURGIA QUE JÁ FOI MARCADA

29/08/18 - 16:08:50

Um agricultor residente em um povoado do município de Aquidabã e seus familiares estão vivendo momentos de angustia por falta de atendimento médico-hospitalar que teria que ser oferecido pelo estado, mas que por “falta de vaga” isso não vem ocorrendo.

Com mais de 60 anos, o agricultor Erivaldo de Souza, morador do povoado Jenipapo, em Aquidabã, foi diagnosticado com um grave problema na próstata e por conta disso procurou um médico e após vários exames, foi orientado a fazer uma cirurgia que inclusive chegou a ser marcada para ser realizada no Hospital de Cirurgia, porém isso acabou não acontecendo.

Há cerca de dois meses o agricultor vem reclamando de dores e tendo problemas para urinar, e novamente foi em busca de ajuda e mais uma vez foi comunicado para que realizasse o procedimento cirúrgico. Sem condições financeiras, o agricultor mais uma vez “pediu socorro” à saúde pública, mas o pedido foi adiado, já que terá que esperar para setembro ou outubro.

Nesta semana, a família se reuniu e está tentando arrumar o dinheiro para realizar a cirurgia que hoje fica em torno de R$ 5 mil. “Na verdade não é muito dinheiro, mas para um agricultor que vive no interior com pouco mais de oitocentos reais de uma aposentadoria, isso significa muito”, lamentou uma sobrinha.

As informações são de os procedimentos cirúrgicos de próstata devem voltar a ser realizados a partir do mês de setembro, porém obedecendo uma fila. Primeiro serão atendidos os casos mais urgentes o que significa que ele também será atendido, só que isso deverá ocorrer em outubro ou novembro. O que não se sabe é se a situação do idoso não irá se agravar e ai não dar mais tempo para um socorro.

Munir Darrage