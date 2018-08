Lagarto: sexta-feira (31) ocorre o sorteio dos números dos apartamentos

A partir das 8h no Ginásio Poliesportivo do Tiro de Guerra

Atenção aos 544 beneficiários do Residencial João Almeida Rocha, na Boa Vista: a prefeitura Municipal de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST) convoca a todos para o sorteio dos números dos apartamentos.

O ato ocorrerá nesta sexta-feira, 31 de agosto, a partir das 8h da manhã no Ginásio do Tiro de Guerra

É imprescindível que cada um esteja portando RG, CPF e por conta das normas militares não poderão acessar o local trajando short ou bermuda.

De acordo com a Coordenadora de Proteção Básica da SEDEST, Josefa Consuelo, para garantir a idoneidade do processo, cada cidadão ou cidadã terá o direito de se dirigir até a urna retirar o seu número.

Lembrando que os Portadores de Necessidades Especiais (PNE) também deverão estar presentes, mas a seleção dos 17 imóveis destinados a estes beneficiários será feito de forma distinta. Apartamentos adaptados e localizados nas esquinas de cada bloco. Em seguida ocorre o sorteio dos 34 apartamentos destinados aos idosos, todos localizados no andar térreo.

