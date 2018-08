Ministério Público de Sergipe instala sala para advocacia

Através do Ato nº 355/2018, a Procuradoria Geral de Justiça instalou, na sede do Ministério Público de Sergipe, uma sala para uso dos membros da Advocacia, denominada “Sala da Advocacia”. A sala está localizada no terceiro andar – sala 319 – e conta com a estrutura necessária para facilitar as demandas diárias do exercício da profissão.

Além das instalações, o MP disponibilizou, ainda, dez vagas do estacionamento externo da sede, para os advogados e advogadas que precisarem comparecer à sede da instituição. De acordo com o setor administrativo do MP, a utilização destas vagas observará o critério da ordem de chegada.

De acordo com Aurélio Belém, secretário-geral da OAB/SE, a inauguração da sala representa não só o cumprimento da legislação, que prevê a instalação de salas para a advocacia mas, também, um gesto grandioso do procurador-geral de Justiça Rony Almeida que faz questão de preservar a harmonia entre as instituições. Apesar de representar carreiras jurídicas distintas, por vezes adversárias nos processos, Aurélio afirmou que jamais podem ser adversárias na questão institucional.

“Com um aperto de mãos, celamos uma cooperação em prol da sociedade. Essa é a forma como a OAB agradece e recebe essa sala”, afirmou Aurélio Belém.

No ato de instalação da sala, o PGJ Rony Almeida salientou que a parceria está reafirmada e amplia as garantias dos direitos constitucionais do cidadão sergipano. Rony Almeida afirmou, ainda, que é imprescindível o bom relacionamento entre as duas instituições, que juntas são fortes para atuar em todas as causas que favoreçam á sociedade.

“A “Sala da Advocacia” conta com um design moderno, ambiente humanizado e está dotada de equipamento tecnológico compatível com o exercício da profissão, a fim de garantir a inclusão digital dos profissionais e celeridade em suas demandas junto ao MP”, explicou o PGJ.

