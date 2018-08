PASTOR ALVES DESTACA TRABALHO REALIZADO POR EDVALDO NOGUEIRA

29/08/18 - 16:32:23

por Viviane Costa Cavalcante

O discurso do vereador Pastor Alves (PRB) nesta quarta-feira, 29, foi para elogiar a administração do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). “Venho aqui hoje parabenizar o prefeito por todo trabalho que vem sendo realizado nesse 1 ano e 7 meses de gestão. A cidade volta a ter alegrias e qualidade de vida”, argumentou.

Sobre o assunto, Pastor Alves destacou a entrega, nesta manhã, de 15 motocicletas para a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) destinados aos agentes de trânsito. De acordo com o parlamentar, o transporte irá melhorar o trabalho dos agentes de trânsito.

Em aparte, os vereadores fizeram questão de reforçar o discurso de Pastor Alves. Zezinho do Bugio (PTB) destacou a quantidade de obras que estão sendo feitas e entregues pelo prefeito Edvaldo Nogueira. “A prefeitura está fazendo um belíssimo trabalho de reconstrução da cidade”, elogiou.

Juvêncio Oliveira (DEM) ressaltou que a cidade vem melhorando a cada dia e destacou a poda das árvores e melhorando a visibilidade no trânsito de Aracaju. “Só não ver quem não quer, é um trabalho que merece aplausos”, disse.

Já o vereador Jason Neto (PDT), destacou o trabalho de recapeamento asfáltico em bairros da periferia. “O Pau Ferro, por exemplo, mudou praticamente tudo. O Santa Maria já tem várias ruas asfaltadas”, disse. Palhaço Soneca (PPS) acrescentou que Aracaju está no rumo certo e que é visível todas as mudanças que estão ocorrendo na cidade. “Temos problemas, sim, mas nada que com o tempo o prefeito não resolva”, afirmou.