PDDU: técnicos continuam discutindo conjuntura urbanística da cidade

Dando prosseguimento ao cronograma de estudos sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU), os componentes das comissões temáticas se reuniram nesta terça-feira, 28, na sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e voltaram a se debruçar sobre as condições urbanísticas da capital sergipana.

29/08/18 - 09:36:14

Através de análises comparativas dos parâmetros urbanísticos presentes na atual legislação do Plano Diretor, tem se verificado a necessidade de atualização tantos dos dispositivos legais como dos marcos urbanísticos da cidade para equilibrar o progresso social e econômico, e sustentabilidade e humanização do meio urbano.

“Depois do surgimento de várias leis que normatizam o crescimento das cidades e protegem o direito dos cidadãos é o Plano Diretor a principal matriz urbanística e jurídica que uniformiza propostas, planejamentos e direcionamentos para um equilibrado crescimento e ocupação do espaço urbano. Por isto, este tema ora analisado precisa de tanta atenção no processo de revisão”, pondera o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari.