POUCA INFLUÊNCIA DE GRUPOS SOCIAIS

29/08/18 - 00:01:09

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Até o momento grupos da internet não têm alterado o rumo das eleições deste ano. Mesmo que sejam considerados de alcance mais rápido na trucidação de adversários. Desde a pré-campanha, nenhum candidato ao Governo ou Senado sofreu algum tipo de postagem que tenha reduzido a sua posição eleitoral. É que os contratados provavelmente não tiveram competência de desfazer a imagem de alguém que esteja na disputa.

Um fato talvez interfira nessa ação dos grupos e redes. Como divulga o Estadão, resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diz que “é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes”. O desrespeito à regra pode levar à imposição de multa de até R$ 30 mil.

Claro que essa condição fez com que alguns políticos desistissem da prática suja e agências de marketing que vendiam arrojo nos grupos sociais, sentiram que eles não estão melhorando em nada o perfil dos seus clientes. Principalmente quando se sente uma certa complacência entre candidatos para massacrarem um único. Em Sergipe, inclusive, esse método via internet se torna mais complicado porque se trata de um estado pequeno, onde todos se conhecem.

Assim, através de vínculos, se tem certeza de quem está a serviço o ‘pistoleiro’ que atua em determinados grupos. A campanha tem que ser limpa – coisa rara e difícil – para que a sociedade não termine elegendo ‘gato por lebre’, o que terminaria por prejudicar a administração estadual e torná-la impossível de recuperar um Estado que já recebe os primeiros socorros e acena para uma saída das dificuldades pelas quais passa o seu povo, vítima exatamente de más gestões.

PRIMEIRO SANEAR DÍVIDAS

O governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição pelos PSD, é sincero: “enquanto não resolver o problema da dívida não se deve prometer sanear nada”.

– Já estamos fazendo isso, mas não dá para enganar a população.

DÍVIDAS NÃO SÃO RECENTES

Belivaldo diz que as dívidas do Estado não são recentes e se acumulam de muitos anos: “tenho consciência da necessidade de saná-las para oferecer resultado à população”.

– Ninguém fará nada por Sergipe se não tiver noção de sua situação.

OPOSIÇÃO FALA EM RAPIDEZ

Os discursos de todos os candidatos da oposição são de que farão mudanças rápidas na estrutura do Estado. Mas nada é possível sem solucionar as finanças.

– Sergipe tem que retomar seu ritmo normal com planejamento e não por milagre.

UM DETALHE NO SERTÃO

É uma loucura quando se fala no nome do ex-presidente Lula em cidades do interior. O eleitorado vai ao delírio, disse um dos coordenadores de campanha da base aliada.

– Quando se grita ‘Lula Livre’ o povo vai à loucura.

QUESTÃO DE ROGÉRIO

O candidato a senador pelo PT, Rogério Carvalho, ainda não adquiriu fôlego eleitoral suficiente para garantir vaga no Senado em 2019.

Se conseguir colar em Lula dará uma levantada.

DISPUTA POR FEDERAL

O PT tem dois candidatos a deputado federal por Sergipe: Marcio Macedo e João Daniel (reeleição). Não tem como mandar os dois para a Câmara Federal.

João Daniel leva mais vantagem…

CARLOS BRITTO NO TWITTER

“Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios, e na companhia deles nem me pergunto aonde vou chegar”.

A frase é do ministro Carlos Britto, que filosofa no twitter.

SEM ALIANÇA POLÍTICA

André Moura, candidato ao Senado pelo PSC, diz que nunca teve aliança política com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Apenas relação administrativa.

– Não estou fazendo por Edvaldo. E sim pelo povo de Aracaju, disse.

NÃO TEM NADA CONTRA

A procuradoria Eleitoral Federal reconheceu que não tem nada contra a candidatura do deputado federal André Moura ao Senado pelo PSC.

E informa que o processo contra André na lava jato foi arquivado.

DIFICULDADES DE MILITARES

Na opinião de um membro da Polícia, se os policiais militares não se acordarem vão terminar perdendo uma das cadeira na Assembleia.

Vinte e dois integrante da Polícia estão disputando mandato.

VALADARES NÃO CAI

Segundo um petista que participa do pleito, o deputado federal Valadares Filho (PSB), candidato a governador, não está caindo e continua bem no páreo.

Embora há uma semana se tivesse percebido um recuo.

UM PROBLEMA DE CANDIDATOS

Segundo um deputado que tenta a reeleição, todos os candidatos que disputam a Alese pelo bloco do Governo receberam algum recurso do Fundo de Campanha.

Enquanto os partidos da oposição não enviaram nada para os seus candidatos.

SÓ DAQUI A QUINZE DIAS

Na visão de um empresário que acompanha a política em Sergipe, só daqui a 15 dias é que se tem uma previsão das eleições a governador.

Para ele, a disputa pelo Governo e Senado ainda está muito embolada.

JÁ SABE QUEM RECEBE

Segundo ainda o empresário, o povo já sabe quem recebe dinheiro para votar e não vai acompanhar as lideranças tradicionais que comandam o município.

– Cada um vai votar no candidato de sua preferência.

DECISÃO DE GRUPO

O ex-deputado Marcos Franco (MDB) decidiu, com seu grupo, apoiar a candidatura de Belivaldo Chagas ao Governo, de Jackson Barreto e André Moura ao Senado.

Para Federal em Fábio Reis e Estadual em Jéferson Andrade.

ROGÉRIO E A CHUVA

Rogério Carvalho, candidato ao Senado pelo PT, circulava em carreata pelo bairro Santos Dumont, quando caiu um chuva forte e não alterou o percurso.

– Nem a chuva pode parar essa carreata linda! – Comemorou Rogério.

MAIS UMA RECLAMAÇÃO

O PPS continua reclamando de que não está em ordem os acertos feitos com André Moura (PSC) e Eduardo Amorim (PSDB). Eles não foram cumpridos até o momento.

– O partido está dando um tempo para resolver, disse Clóvis Silveira.

ANDRÉ DISPUTANDO GOVERNO

Na oposição o comentário é amplo sobre isso: o deputado federal André Moura é que deveria ser o candidato a governador do Estado.

Ele demonstra melhores condições do que Eduardo, fala-se.

COMO FICA EM LARANJEIRAS

O deputado Paulinho da Varzinha não disputa a reeleição e nem sua mãe Marta Hagenbeck. O grupo resolveu votar na reeleição de Wanderbal Marinho.

Paulinho fica afastado do próximo pleito.

Notas

Papa acusado não renuncia – Após ser acusado pelo arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, um ex-núncio apostólico em Washington, de acobertar abusos sexuais cometidos pelo cardeal Theodore McCarrick, o papa Francisco disse estar “triste” pela denúncia, mas “não pensa em renunciar” ao cargo.

0x0

Sem Lula, Bolsonaro cresce – Segundo o ‘Antagonista’, Um tracking encomendado por uma grande empresa, sem o nome de Lula da Silva, deu Jair Bolsonaro com 37% das intenções de voto. Segundo o mesmo tracking, João Amoêdo está empatado com Fernando Haddad. Ambos estão com 6%.

0x0

Publica Ricardo Noblat – “De Bolsonaro, ontem pela manhã, no Rio: ‘Se vocês encontrarem alguém, um marmanjo aí fora, enfiando um pênis no anus de um menino de 3 anos, você não pode chamar a polícia, você tem que levar aquele cara pro hospital, submetê-lo a um laudo psiquiátrico.’ (Ou é loucura ou desespero!)

0x0

Salvador da Pátria – O candidato à Presidência pelo Novo, João Amôedo, disse ontem, que não acredita em salvador da pátria. “A população é que vai decidir, e estou muito confiante de que a gente crescerá. O Novo tem ganhado muito espaço. Cabe ao cidadão fazer a opção”, disse o candidato. “O salvador da pátria é cada um de nós.”

0x0

Lula quer gravar vídeo – Os advogados do PT protocolaram, ontem, uma petição no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa gravar vídeos para a campanha eleitoral. Ele está preso em Curitiba desde 7 de abril por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

0x0

Vazamento de e-mails – O site MyHeritage confirmou ao MPDFT o vazamento de e-mails e senhas de mais de 3,3 milhões de clientes brasileiros. A resposta se deu em inquérito aberto pelo órgão para apurar o comprometimento de informações de brasileiros em um incidente de segurança que teria ocorrido em outubro de 2017.

Conversando

Políticos se manifestam – Políticos começam a se manifestar em casos de agressão supostamente praticada pelo radialista George Magalhães.

Trabalha tranquilo – George Magalhães está trabalhando tranquilamente e ontem fez uma entrevista com o candidato ao Senado, André Moura (PSC).

Herda número – Aranha é o candidato do DEM a Federal e herdou o número de Mendonça, 2510. Tem acompanhado o candidato a governador em todos os lugares.

Recursos liberados – André Moura tem relacionado todos os recursos liberados para Prefeituras de Sergipe, inclusive para Aracaju.

Sobre campanha – Valadares Filho (PSD) tem concentrado mais sua campanha em Aracaju durante a semana e viajado ao interior ao sexta-feira, sábado e domingo.

Campanha atrelada – Alessandro Vieira, candidato ao Senado pela Rede, faz uma campanha atrelada à do candidato a governador Dr. Êmerson.

Redes sociais – O candidato a deputado federal Donatrump, de Itabaiana, com o seu ‘palavrório característico”, tem mexido com o eleitor nas redes sociais.

Sobre projetos – Rogério Carvalho, candidato ao Senado pelo PT, tem participado de encontros com lideranças do interior, com os quais conversa sobre seus projetos.

Sobre Saúde – Secretário da Saúde tem recebido colegas dos municípios para tratar de questões da área e oferecer melhor assistência.