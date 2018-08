PREFEITO PAGA A SERVIDORES A PARTIR DE SEXTA-FEIRA

29/08/18 - 22:23:01

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quarta-feira, 29, através da rede social dele, o pagamento do salário do mês de agosto do funcionalismo municipal. Os vencimentos estarão depositados nas contas de todos os servidores – ativos (efetivos e comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas) – a partir das 18 horas da próxima sexta-feira, 31.

Com mais esse pagamento, a Prefeitura já investiu, em 1 ano e 8 meses, pouco mais de R$ 1,7 bilhão. “No dia 31, à noite, vão estar depositados os salários dos aposentados, pensionistas, ativos, inativos, da administração direta e indireta e os cargos em comissão. Além disso, nós também estaremos pagando a parcela do décimo terceiro daqueles servidores que fazem aniversário nos meses de setembro e outubro”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O prefeito tem honrado o compromisso firmado com os servidores municipais de pagamento em dia, dentro do mês trabalhado. “Este mês foi o mais difícil deste ano, pois houve queda na arrecadação do mês de agosto comparado a julho. Tivemos que fazer muita ginástica, economia, um esforço gigantesco para honrar o pagamento dos servidores no último dia útil do mês. Um esforço grande, mas estou feliz porque conseguimos mais uma vez pagar os salários em dia. Estamos trabalhando para dar dignidade e fazer uma política de valorização dos servidores públicos municipais”, destacou o gestor municipal.