Projeto SALVE é apresentado a direção da TV Atalaia

29/08/18 - 10:31:11

Na última segunda-feira, 27, os coordenadores do Projeto SALVE, Dr. José Aderval Aragão, Dr. Francisco Rolemberg e o enfermeiro, Ronei Barbosa, se reuniram com o presidente da TV Atalaia, Walter Franco, e com o superintendente, Augusto Franco Neto, para alinharem uma ação do projeto destinado a funcionários da empresa. Em uma data previamente agendada os colaboradores da TV Atalaia irão receber um treinamento para o reconhecimento da parada cardiorrespiratória e realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O Projeto SALVE , com dois anos de existência, é destinado a pessoas leigas e tem a iniciativa de quatro instituições: a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Sergipe), a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) e o Corpo de Bombeiros Militar.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradece o acolhimento dado aos membros da Sociedade Médica e ao Projeto SALVE. “Nossa reunião foi bastante produtiva porque a direção da TV Atalaia abraçou o projeto e se comprometeu a realizar o treinamento de seus funcionários numa data prévia”, enaltece o Dr. José Aderval Aragão.

De acordo com o tesoureiro geral da Somese, Francisco Rolemberg, o Projeto SALVE é uma maneira que se tem de ensinar o leigo a salvar a vida de uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca. “Estamos tentando desmistificar um pouco a medicina e provar que ela não é só feita por médicos, mas sim por todos da sociedade. Acompanhamos com frequência paradas cardíacas acontecendo com jovens e pessoas saudáveis e nesse treinamento vamos ensinar como salvar a vida do próximo”, comenta o Dr. Francisco Rolemberg.

Para o enfermeiro e coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, Ronei Barbosa, o Projeto SALVE é destinado à comunidade e ter a imprensa como parceira é fundamental porque vai alcançar o maior número de pessoas possíveis. “Queremos que mais pessoas saibam identificar a parada cardiorrespiratória e fazer as manobras de reanimação para salvar vidas”, enfatiza Ronei Barbosa.

O superintendente da TV Atalaia, Augusto Franco Neto, afirma que esse projeto é uma ferramenta para orientar as pessoas a agir no momento de uma emergência. “É importante esse treinamento para que diante de um problema de saúde voltado para a parte cardiológica, sabermos como atuar até a chegada dos profissionais de saúde”, explica Augusto Neto.

Fonte e foto: Ascom Somese