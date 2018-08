PTB QUE TINHA TRÊS CANDIDATOS, FICA COM APENAS TRÊS ESTADUAL

29/08/18 - 10:07:54

A situação do vereador de Itabaiana, Ariosvaldo, o Vardo do Lotérica, como candidato a deputado estadual ficou praticamente inviável após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE), indeferir a sua candidatura por conta do analfabetismo, embora nas mesmas condições, a justiça permitiu a inclusão de seu nome e por conta disso, exerce o cargo de vereador em Itabaiana.

A situação do vereador ficou mais complicada a partir do momento em que ele usou a janela para trocar de partido, porém isso não deveria ocorrer, já que a legislação eleitoral permitia que apenas deputados o fizessem.

Isso acaba por complicar a legenda do PTB em Sergipe, uma vez que com o impedimento de Vardo de ser candidato, restou apenas os nomes de Rodrigo Valadares, vereador cabo Amintas e Sheila Raquel que se mantém na disputa em uma chapinha para deputado estadual. Devido ao problema criado com a possível saída de Vardo.