SINDIFISCO REALIZARÁ DEBATE COM CANDIDATOS A GOVERNO

29/08/18 - 05:49:55

Debate Temático do Fisco sobre Finanças Públicas e Administração Tributária, acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de setembro

O Sindicato do Fisco de Sergipe (Sindifisco) realizará debate individual e temático com os nove candidatos ao Governo do Estado de Sergipe nas Eleições 2018: Eduardo Amorim (PSDB), dr. Emerson (Rede), João Tarantella (PSL), Valadares Filho (PSB), Gilvani Santos (PSTU), Milton Andrade (PMN), Belivaldo Chagas (PSD), Márcio Souza (PSOL) e Mendonça Prado (DEM).

Para acertar os detalhes e regras, a Diretoria do Sindifisco realizou no último dia 14, uma reunião com assessores das coligações partidárias. Todas as coligações confirmaram a participação no evento.

De acordo com o presidente do Sindifisco, Paulo Pedroza, das regras acertadas com os assessores, o Debate do Sindifisco sobre Finanças Públicas e Administração Tributária, acontecerá em três dias seguidos: dias 03, 04 e 05 do mês de setembro, das 14h30 às 18h30. Cada um dos candidatos fará apresentação individual sobre o tema e terá 30 minutos para exposição das ideias e 30 minutos para a sabatina com a categoria do Fisco.

Regras do Debate:

Cada um dos nove Candidatos ao Governo do Estado de Sergipe fará apresentação individual sobre o tema ‘Finanças Públicas e Administração Tributária’

Formato/tempo: Em cada um dos três dias do Debate, 03(três) candidatos (as) farão suas exposições.Tempo: cada um dos nove candidatos terá 30 minutos para exposição e 30 minutos para a sabatina com a categoria

Dia 03.09 (segunda-feira)

14h30 às 15h30 _ Eduardo Amorim (PSDB),

16h às 17h _ Dr. Emerson (Rede)

17h30 às 18h30 _ João Tarantella (PSL)

Dia 04.09(terça-feira)

14h_ Pedro Lopes da Fenafisco abordará a “Participação do Fisco no Processo Eleitoral de 2018”

14h30 às 15h30 _ Valadares Filho (PSB)

16h às 17h _ Gilvani Santos (PSTU)

17h30 às 18h30 _ Milton Andrade (PMN)

Dia 05.09.2018_ Terceiro Debate

14h30 às 15h30 _ Belivaldo Chagas (PSD)

16h às 17h _ Márcio Souza (PSOL)

17h30 às 18h30 _ Mendonça Prado (DEM)

Por Déa Jacobina Ascom Sindifisco

Foto assessoria