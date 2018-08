SINDISAN e trabalhadores realizam ato contra a MP-844

29/08/18 - 15:12:23

A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgotos de Sergipe – SINDISAN realizará, nesta quinta-feira, 30, a partir das 8 horas, no pátio da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, na rua Campo do Brito, ato contra a Medida Provisória (MP) 844/2018, do governo federal, que altera o marco regulatório da prestação de serviços de saneamento e abastecimento água no Brasil.

A atividade, que envolverá os trabalhadores da Deso, faz parte de um calendário nacional de luta contra a MP-844. Entidades sindicais do setor de saneamento estarão mobilizadas em todo o país, chamando a atenção dos trabalhadores e de toda a sociedade para os riscos que a proposta representa por apresentar dispositivos capazes de excluir a população mais pobre do acesso aos sistemas de saneamento básico, com impactos imediatos para a titularidade dos municípios.

A medida ainda condiciona a titularidade municipal aos limites da área geográfica, trazendo confusão para o setor de saneamento básico e apresentando uma clara inconstitucionalidade, já que apenas a Constituição Federal pode definir o titular de um serviço. Além disso, a proposta afeta o subsídio cruzado, o que deve gerar aumento das tarifas de saneamento e interferir no poder de decisão do município sobre a regulação dos serviços.

“Por essas e outras questões, estaremos todos mobilizados contra mais essa medida arbitrária do governo Temer, que não satisfeito em atacar direitos e conquistas do povo brasileiro, quer entregar os serviços de água e esgotos das cidades mais lucrativas à iniciativa privada, deixando as demais a cargo dos Estados e dos municípios. Isso representa, também, mais uma ameaça de privatização do setor e das nossas companhias públicas de saneamento”, aponta Sílvio Sá, presidente do SINDISAN.

O quê: ato contra a MP-844

Onde: no pátio interno da Deso, em Aracaju

Quem: SINDISAN e trabalhadores

Quando: quinta-feira, 30/8, às 8h

Assessoria de Comunicação e Imprensa do SINDISAN