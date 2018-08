UNINASSAU realiza oficina de aperfeiçoamento profissional

29/08/18 - 14:58:32

UNINASSAU realiza oficina de aperfeiçoamento profissional através do Núcleo de Empregabilidade

O evento acontece no campus Graças com o objetivo de preparar os alunos para o mercado

Acontece nesta quarta-feira, 29, no auditório Capibas na UNINASSAU, unidade Graças do Centro Universitário Mauricio de Nassau em Pernambuco, a oficina de aperfeiçoamento profissional. O evento será realizado com a coordenação da analista de carreiras da instituição, Juliana Chaperman. O objetivo é aperfeiçoar os alunos para o mercado de trabalho através do Núcleo de Empregabilidade visando capacitar e formar bons profissionais.

“Lembramos aos alunos que o NEC está de portas abertas para tirar as dúvidas de quem precisa. A faculdade tem o compromisso, não só, de formar o aluno em nível superior, mas de inserir esse futuro profissional no mercado de trabalho. Nesse sentido, acontece a oficina”, disse Juliana.

A palestra será ministrada pelo diretor de RH, Mariângela Schoenacker com 26 anos de experiência em RH em diferentes indústrias: Bens de consumo, Telecomunicações e Tecnologia da Informação, Metalúrgica e Metalomecânica Agronegócio e Indústria naval, além de ampla experiência em Consultoria Estratégica em Recursos Humanos.

Ele é, ainda, psicólogo, com especialização em desenvolvimento de equipes e diversos cursos de negócios internacionais nas empresas. Aos interessados, o encontro é gratuito.

Por Suzy Guimarães

Foto assessoria