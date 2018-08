VALADARES FILHO QUER PARCERIA PARA RECUPERAR A ECONOMIA

29/08/18 - 06:02:01

Durante encontro com representantes do setor industrial, candidato ressaltou a importância do segmento para a geração de emprego e renda

Socorro. Foi o que representantes da Associação de Empresas do Distrito Industrial de Socorro (Assedis) pediram a Valadares Filho, candidato ao governo pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”. De acordo com relato dos empresários, reunidos na manhã desta terça-feira (28), na sede da associação, das 80 indústrias instaladas hoje no distrito, menos de 60 estão em funcionamento. A crise que atingiu o distrito industrial é responsável pelo fechamento de mais de quatro mil postos de trabalho. Cerca de dez empresas do local não fizeram nenhum investimento este ano, indicativo de que podem arrumar as malas e partir para outro estado.

A reclamação dos empresários alcança a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), apontada como inoperante. A reclamação geral do setor é de total falta de apoio e atinge ainda a prefeitura do município de Nossa Senhora do Socorro, vista como ausente. “Vivemos um jogo de empurra. A Codise diz que a responsabilidade é da prefeitura e esta, por sua vez, empurra para a Codise. E ninguém resolve nada”, disse o presidente da Assedis, Celso Hiroshi Hayasi.

Ao ouvir as queixas do segmento, Valadares Filho ressaltou que o quadro caótico das indústrias de Socorro retrata a situação de todo o estado. Cauteloso, preferiu não fazer promessas que não poderão ser cumpridas apenas para conquistar simpatias. “Minha disposição é a de dialogar, realizar um governo de parceria e cumplicidade para recuperarmos Sergipe. Com vocês vamos levantar as prioridades imediatas para criar políticas públicas coerentes com a realidade capazes de reverter o quadro. Iremos avançar aos poucos”, afirmou.

Para o candidato, a atividade industrial é essencial para a retomada do crescimento econômico do estado e não pode pagar a conta pela incompetência da administração estadual. Disse que no seu governo vai desburocratizar a gestão pública para torná-la mais eficiente, possibilitando a agilidade de investimentos do setor produtivo. Lamentou que a Codise não tenha ideia da importância do setor, da cadeia de empregos que cria e do impacto econômico para todo o estado.

Carreata Santos Dumont – Na noite desta segunda-feira (27), moradores do bairro Santos Dumont tiveram a oportunidade de conhecer o projeto de governo dos candidatos ao governo pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, encabeçada por Valadares Filho, que, em carreata, percorreram as ruas do local.

No corpo a corpo com a população, os integrantes da chapa, composta por Valadares Filho e Silvia Fontes, para o governo do estado, e Antonio Carlos Valadares e Henri Clay, para o Senado, expuseram às pessoas suas propostas que buscam garantir ao povo sergipano a oferta de serviços essenciais, como educação, saúde, segurança e geração de emprego. “Vamos mudar a forma de o governo tratar seu povo. No nosso governo vocês serão a prioridade. Nenhum bairro de Aracaju, nenhum município de Sergipe, independente de posições políticas, ficará desassistido”, assegurou

Recepcionados com entusiasmo, muitos moradores do Santos Dumont fizeram questão de abraçar Valadares Filho e seus companheiros de chapa, revelando alegria ao vê-los dentro de suas casas, como aconteceu com a família Aragão, surpresa ao ver Valadares Filho descer do carro aberto e entrar em sua casa. “Nem acredito que pessoas tão simples como nós tenham essa honra”, afirmou um tímido José Carlos, chefe da família.

Matéria produzida pela Coligação