Valadares Filho reafirma compromisso de não atrasar salário do servidor

29/08/18 - 15:21:25

Em reunião com representantes dos trabalhadores da saúde, candidato prometeu priorizar e valorizar o funcionalismo

Pagar os salários em dia e implantar um programa de valorização do servidor público foram os principais compromissos reafirmados pelo candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, aos servidores da saúde. O candidato esteve reunido, na manhã desta quarta-feira (29), na sede da entidade, em Aracaju, com representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa).

O encontro foi considerado positivo pelo presidente do sindicato, Augusto Couto, que se disse satisfeito com a conversa. “Valadares Filho tocou em dois pontos delicados para a categoria, que vem lutando não só por melhores salários, mas também pela valorização, que reflete no atendimento e boa prestação dos serviços ao cidadão”, afirmou Couto.

Durante a reunião, que teve como objetivo, segundo o presidente da entidade, “conhecer a visão e planos do candidato para a saúde”, Valadares Filho falou da sua proposta de governo que prevê o pagamento dos salários de todos os servidores rigorosamente em dia.

Para cumprir esse compromisso, aposta na reforma administrativa, que irá enxugar a máquina estadual com cortes de gastos e cargos comissionados, entre outras ações. “Vamos priorizar e valorizar o funcionalismo público, engrenagem fundamental para o bom funcionamento da máquina estatal”, atestou o candidato.

Valadares Filho prometeu, ainda, adotar logo no primeiro ano de gestão uma política salarial de reposição das perdas inflacionárias e implantar o programa de valorização do servidor. Assegurou também que irá despolitizar a administração pública e manter diálogo permanente com todos os setores. “Vamos unir as forças para tirar Sergipe do atoleiro e retomar o crescimento econômico do estado”.

