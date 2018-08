Vereador Isac defende projeto das carroças contanto que haja alternativas trabalhistas

29/08/18 - 10:25:21

A primeira discussão envolvendo o projeto de lei da vereadora Kitty Lima (Rede), foi cercada de polêmicas nesta terça-feira, 28. A propositura que determina o fim gradativo das carroças na capital não foi votada, mas os vereadores explanaram suas opiniões.

O vereador Isac Silveira (Rede), afirmou que acompanha desde o início o projeto, e que existem vários pontos a serem analisados. “Eu tenho entendimento de que o projeto precisa de modificações e já disse isso para vereadora Kitty Lima. Por isso, vou apresentar algumas emendas. Esse é um tipo de projeto que pode servir para diversos interesses, tanto para quem defende apenas a causa animal, quanto para quem defende os trabalhadores, neste caso os carroceiros; e para quem tem uma visão ampla da vida que defende os dois lados”, disse Isac.

O vereador ainda expôs as resoluções do Contran, no número 675/2017, e falou que as regras não estão sendo seguidas. “Nela está todo regramento para a utilização do transporte de tração animal, e olha que são diversas observações e exigências, que por muito restringiria esses maus-tratos dos animais, e a regulamentação do trabalho dos carroceiros. Se tudo fosse seguido não seria necessário esse projeto que a senhora apresentou”.

O vereador Isac também chamou atenção para a falta de fiscalização por parte do executivo, na cidade de Aracaju-SE. “Há uma inexistência de fiscalização por parte da prefeitura. Os políticos se acostumaram a fazer promessas de campanha e depois se quer eles leem o que prometeram. Eu não vou aqui agradar o maior ou o menor líder. As pessoas que votaram em mim acreditaram em meu projeto. Para votar a favor do seu projeto, Kitty, na minha avaliação ele requer emendas. E digo mais, não adianta votar por votar. É importante que analisemos. Não adianta deixar de existir os carroceiros se esses trabalhadores não tiverem uma perspectiva de vida”, falou Isac sobre uma alternativa de emprego para essas pessoas que muitas vezes só tem essa renda e que sustentam suas famílias.

Mais uma vez, o vereador fez questão de dizer que desde o começo acompanha o projeto e que foi na audiência pública realizada na OAB sobre o tema. “É preciso encontrar um caminhar, uma saída para se fazer uma transposição dessas pessoas. Várias categorias fizeram isso ao longo da história da humanidade e não há nada de extraordinário quanto a isso. Nós precisamos encontrar alternativas de melhorias. Eu quero que as carroças sejam substituídas, mas não podemos ser hipócritas”, concluiu Isac.

