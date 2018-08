Wendell Carvalho ministra ‘O Poder de ser Imparável, a Experiência’ em Aracaju

29/08/18 - 06:28:33

O especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas, Wendell Carvalho, vai ministrar o treinamento curso ‘O Poder de ser Imparável, A Experiência’ em Aracaju. A capacitação será realizada no dia 21 d outubro, das 9 às 20h no Hotel Radisson.

Pela primeira vez em Aracaju, Wendel vai treinar sobre Inteligência Emocional, Reprogramação de Crenças, Controle de Pensamentos, Rotinas de Alta Performance e Passo a passo para uma Vida Abundante.

O palestrante vai ensinar a reprogramar crenças, dominando o medo e criando uma nova realidade; desbloquear o potencial para se tornar uma referência em no trabalho; entender os padrões de pessoas prósperas e como aplicar isso; reestruturar laços afetivos e viva novamente a paixão do começo do relacionamento e desenvolver a conexão com a gratidão divina.

Wendell Carvalho já treinou pessoalmente mais de 117 mil alunos em todo Brasil.Conhecido nacionalmente por sua energia, dinamismo e pelo uso de ferramentas cientificas para mudança de crenças e atitudes, Wendell estudou nos EUA com o mestre da motivação Anthony Robbins e com o guru da riqueza T. Harv Eker.Seus vídeos no YouTube já somam mais de 5 milhões de visualizações e têm ajudado milhares de pessoas a transformarem suas vidas.

Estudou o que existe de melhor em desenvolvimento humano e buscou simplificar esses métodos para que qualquer pessoa possa mudar de vida rapidamente e atingir seus sonhos mais incríveis.Atuou como Mentor, Coach e Treinador em mais de 183 empresas no Brasil, incluindo Claro, Gerdau, Petrobras, BRF, CVC, Sebrae, VIVO, Banco do Brasil, Caixa, Rodobens, Presidentes 15k, Diretoras Nacionais e Imperiais.

As inscrições podem ser feitas através do site vemsaber.com.br – outras informações através do número (79) 9 9686-6940.

Fonte e foto assessoria