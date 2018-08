Riachão do Dantas quer ética na política e escolheu Laércio Oliveira

30/08/18 - 07:29:06

O trabalho de apresentação do deputado federal Laércio Oliveira (PP) continua avançando, reforçando a composição política com antigos aliados e conquistando novos adeptos. Dessa vez, a caravana de Laércio chegou à cidade de Riachão do Dantas, no centro-sul de Sergipe.

Laércio foi recebido pelo vereador Zé Cosme de Irani, aliado político de longa data, bem como pelo líder comunitário do povoado Tanque Novo, Doriedis Viana, que estavam acompanhados de dezenas de pessoas que vieram ouvir Laércio falar sobre seu trabalho na Câmara dos Deputados em favor dos sergipanos. Laércio destacou sua atuação em favor da geração de emprego e renda para os municípios e lembrou que a cidade de Riachão do Dantas tem se transformado com o apoio dado por ele, conquistando recursos de suas emendas parlamentares para a cidade.

“Tenho pautado minha vida política sempre nos preceitos da ética e responsabilidade com o povo sergipano, com Riachão do Dantas não foi diferente. No meu mandato que é de todos vocês, tenho trabalhado para que nosso estado volte a crescer economicamente e fortalecer nossa agricultura. Riachão precisa ter mais desenvolvimento na sua economia, pois isso aumenta a geração de empregos para todos. Além disso tenho ajudado a cidade, por meio de emendas conquistadas para o município, como a compra de uniformes escolares, a reforma da clínica de saúde da família Otaviano Oliveira, a reforma de várias unidades de saúde, compra de carros para a secretaria de Saúde, pavimentação de ruas em povoados da cidade. Tenho feito o possível para fazer a vida do povo de Riachão melhor e continuarei assim, ajudando a cidade a seguir pelos caminhos do progresso. Mandei muitas emendas para ajudar a cidade, mas quero fazer mais e dobrar os investimentos que conseguimos para a melhoria da vida de nosso povo”, destacou o deputado.

O vereador Zé Cosme de Irani lembrou que Laércio é um deputado atuante na defesa dos interesses da população de Riachão do Dantas, compreendendo seus problemas e ajudando a conquistar recursos para melhorar a situação da cidade.

“Todos sabem que Riachão passou por tempos difíceis, principalmente na saúde pública do município. Mas o trabalho de Laércio para ajudar a resolver esses problemas tem sido muito importante. Hoje temos uma clínica de saúde da família funcionando a pleno vapor, com a ajuda dele. Temos um hospital que foi praticamente reconstruído do zero com o apoio dele, os alunos das escolas municipais têm uniformes e mais dignidade, por causa do apoio que Laércio tem dado para Riachão do Dantas. Laércio conseguiu mais de 1 milhão de reais em recursos para nossa cidade, além de ser um homem íntegro e decente. Aqui em Riachão, todo mundo sabe o que está acontecendo para prejudicar a prefeita da cidade, mas Laércio tem conversado com as lideranças da região para impedir que uma injustiça seja cometida. Só por esse motivo, ele mostra que além de ser um político decente é um homem de bem. O que me faz continuar com ele em seu projeto e sua caminhada”, afirmou Zé Cosme.

Para o morador do povoado Colônia Boqueirão, Marcos dos Santos, Laércio mostra ser uma personalidade política ainda mais admirável que a pessoa que ele ouvia falar. Marcos disse que desejava conhecê-lo e que vai apoiar o deputado em sua caminhada.

“Eu já tinha ouvido falar muito bem de Laércio. Ao saber que ele viria pra Riachão, vim encontrar com ele para conhecer e entender melhor porque ele é um homem tão querido em nossa cidade. Conversando com ele eu vi que ele é um político diferente, ainda melhor que o que eu sabia. Gosto muito do trabalho que ele faz com responsabilidade, decência e respeito ao povo. Essas são qualidades que não se vê mais na classe política”, afirmou Marcos.

Laércio passou a manhã inteira na cidade, conversando com os agricultores locais para identificar as principais demandas, com o objetivo de fundamentar melhor o seu plano de ação para o mandato em que busca a reeleição.

