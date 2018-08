Vereador Américo de Deus lamenta a insegurança em Aracaju

30/08/18 - 09:04:25

por David Almeida e Leilane Coelho

Na manhã desta quarta- feira, 29, o vereador Américo de Deus (Rede), utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar sobre as cobranças dos guardas municipais de Aracaju e dos constantes assaltos aos taxistas.

Durante sua fala, o vereador leu uma nota enviada por um dos membros da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), que ressaltava o cumprimento das medidas em prol da categoria. “A cobrança dos guardas municipais, o servidor é a mola mestre do município, e sabemos que eles não têm o reajuste da inflação que avulta o poder de compra do trabalhador, e continua no processo do executivo que não recebe os reajustes. Os guardas cobram mais uma vez que a lei aprovada na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) pelos 24 vereadores requerendo o enquadramento dos artigos, que eles sejam iguais, mas não há cumprimento por nenhuma parte, pois somos os verdadeiros fundadores da instituição, faça cumprir a lei.”

Um segundo assunto comentado pelo parlamentar foi sobre os constantes assaltos aos taxistas. “Os assaltantes estão tomando conta, os taxistas estão sofrendo com as ações dos aplicativos e agora com os assaltos constantes, inclusive dados foram colocados em uma matéria publicada em um jornal, que mostram que só em julho foram sete assaltos, levando os pertences dos usuários e motoristas, e ainda tiveram suas vidas ameaçadas por revólveres, por esse motivo o sindicato dos taxistas cobra medidas mais enérgicas dos órgãos de segurança pública.”

Foto Gilton Rosas