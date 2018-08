AMINTAS: ASSIM COMO PEDRO NEGOU JESUS, ELE NEGOU O FILHO

30/08/18 - 06:57:31

“Assim como Pedro negou Jesus, ele negou o filho”, comentou Amintas sobre investigado pela CPI da Saúde

O vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta quarta-feira, 29, para falar sobre o Dr. Gilberto Santos, ex-7diretor presidente do Hospital Cirurgia e depoente da mais recente reunião da CPI da Saúde.

O parlamentar iniciou sua fala comentando que o depoente chegou a ser aplaudido na Casa Legislativa. Além disso, falou sobre as coisas que o ex-diretor tentou esconder. “Pra vocês terem ideia, eu perguntei ao Dr. Gilberto se havia algum funcionário lá que fosse parente dele. E ele respondeu que, a princípio, havia só o genro dele, advogado trabalhista. Foi necessário lembrá-lo que a esposa dele é enfermeira do Hospital Cirurgia. Ele deve estar com algum problema de memória. Também perguntei se ele conhecia um cidadão chamado Bruno, que é filho dele. Veja só a que ponto chegamos! Assim como Pedro negou Jesus, ele negou o filho”, parafraseou Amintas.

O vereador acrescentou ainda que a irmã do depoente tentou desconcentrá-lo várias vezes, chamando-o para conversar. Mas que confessou, por fim, que Bruno realmente era filho do médico.

“Deu uma volta tão grande, foi aplaudido aqui, só falava de pé, discursando. Se ele fosse candidato ganharia o voto de muitos aqui. O cara é bom de papo!”, afirmou Amintas sobre Dr. Gilberto.

Cabo Amintas ainda ironizou a maneira como o ex-diretor do Hospital Cirurgia se portou diante dos questionamentos dos vereadores, discordando de todos.

“Acho que na verdade, ele [Dr. Gilberto] deveria ser o presidente da CPI e investigar a nós, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí ele aproveitava e colocava a esposa como relatora e como membros, filhos, genros e agregados”, ironizou.

Por fim, o vereador mudou de assunto e prestou homenagem aos policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe. Durante a realização de um patrulhamento na cidade de Canindé de São Francisco, os policiais avistaram uma senhora catando material para reciclagem ao lado de uma criança estudando. Comovidos com a cena, os PMs retornaram ao local e conversaram com a senhora e a menina. Os agentes perguntaram quais materiais escolares estavam faltando e solicitaram que a garota levasse uma lista com os nomes do que precisava para ser presenteada.

“Essa equipe formada pelo Cabo Santos, Soldado Orlando e Soldado Anchieta, sensibilizados com essa história, mesmo ganhando uma ‘mixaria’, mesmo almoçando com 8 reais, compraram os materiais que faltavam para a educação dessa menina. Eu quero agradecer a esse policiais pelo que fizeram por essa criança e dizer que é de homens assim que a polícia precisa. A Polícia Militar tem homens bons de coração, infelizmente mostra-se pouco esse tipo de ação. Mas meus parabéns a essa equipe de policias”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar