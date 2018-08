Campanha destaca facilidades do aplicativo Banese para celular

30/08/18 - 14:51:53

Aplicativo foi criado para atender às necessidades dos clientes da instituição

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) lançou nesta quinta-feira, 30, uma campanha publicitária de divulgação das facilidades do aplicativo do banco para celular. Segundo o banco, o aplicativo Banese, que está entre os aplicativos bancários mais bem avaliados do Brasil, foi criado para dar maior comodidade aos clientes da instituição, possibilitando realizar diversas transações de forma simples e prática.

Contratar um crédito para atender as suas necessidades, pagar suas contas, fazer transferências, inclusive DOC/TED, liberar cartão para viagens Nacionais e Internacionais, aderir ao limite emergencial, contratar o Banese Clube+ e muitas outras facilidades – tudo isso já pode ser feito pelo cliente Banese através do aplicativo do banco.

“Com o aplicativo Banese o cliente pode ter a melhor experiência com diversos produtos e serviços do banco sem precisar ir até uma agência ou a um caixa eletrônico. E tudo isso ele faz sem sair de casa, de onde estiver, com total segurança e comodidade, na palma da mão”, ressalta a gerente de Suporte da Área de Canais Digitais e Marketing do Banese, Hannah Santos.

Com o slogan “A solução tá na mão!”, a campanha do Banese será divulgada durante os próximos três meses nas emissoras de TV, rádio, redes sociais, internet e outros meios.

Foto Luis Mendonça

Por José da Conceição Andrade