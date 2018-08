Canto Vivo realiza oficinas gratuitas de bonsais e terrários em setembro

30/08/18 - 14:58:05

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 1º; as vagas são limitadas

Nos dias 8 e 22 de setembro, o Instituto Canto Vivo irá realizar oficinas gratuitas de bonsais e terrários em Aracaju. As inscrições podem ser feitas a partir do próximo sábado, 1º, na ecoloja da ONG, localizada no Home Center Ferreira Costa.

A primeira oficina, no dia 8, será de bonsais, ministrada pelo bonsaísta Carlos Eduardo. Neste mini-curso, foram disponibilizadas oito vagas. Já no dia 22 ocorre a de terrários, com 12 vagas. Esta última será prestada pelas instrutoras do Lê Petit Jardin, Lorena Xavier e Marina Sales.

​As oficinas serão realizadas no mesmo local da inscrição, das 15h às 17h. Para mais informações ligue (79) 3022-7090.

Materiais

Os inscritos devem comparecer com os materiais relativos às oficinas.

Bonsais:

1 bonsai

Tesoura de poda

Papel e caneta.

Terrários:

mudas variadas de cactos, suculentas ou outras espécies desejadas

1 pacote de argila expandida

1 pacote pequeno de pedras pequenas na cor desejada

1 pacote pequeno de pedras médias na cor desejada

1 manta de tecido para drenagem 40×40 cm

1 kg de mistura ideal para plantio (substrato + terra de boa qualidade)

1 pacote de vermiculita

1 recipiente em vidro ou louça

1 pincel n.10

1 pinça em madeira (pode ser usado hashi para sushi) ou de metal

1 pá pequena ou colher de sopa para manejo da terra

tesoura

pedras, cristais, elementos naturais como pedaços de madeira ou miniaturas (opcional)

Foto assessoria

Por Jéssica França