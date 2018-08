Carinho de Valadares Filho emociona servidor público

30/08/18 - 10:23:56

Ao receber forte abraço do candidato o agente de saúde não conteve as lágrimas

A emoção do funcionário público federal José Vitor Santos, 61, ao receber um forte abraço de Valadares Filho, candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, foi tão grande que ele não conseguiu conter as lágrimas. “Tô emocionado sim. Não consigo nem falar”, disse entre soluços.

Morador do Bairro industrial, José Vitor viveu esse momento de emoção na noite desta quarta-feira (29), durante a passagem da carreata da coligação. Ao candidato, o agente de saúde revelou sua admiração e seu voto. “É em Valadares mesmo que vou votar e tenho fé que ele vai ganhar”.

Durante a passagem da carreata, um breve chuva caiu lavando as ruas do local. Nesse momento, várias portas se abriram na expectativa de abrigar os integrantes da coligação. Ao lado de Silvia Fontes, candidata a vice-governadora, senador Antonio Carlos Valadares, que concorre à reeleição, e diversos candidatos a deputado federal e estadual, Valadares Filho não se intimidou com a chuva e aproveitou a oportunidade para fazer um corpo a corpo com os moradores do bairro, trocando com eles palavras de carinho e otimismo.

A chuva passou e a carreata continuou seu trajeto, recebendo das pessoas que saiam às portas de suas casas acenos e gestos que sinalizava o desejo de vitória do

