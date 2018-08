Delegado ameniza caso de George, mas advogada pede que haja imparcialidade

30/08/18 - 23:07:09

O delegado Paulo Márcio, responsável pelo registro na delegacia plantonista Sul, da ocorrência no edifício Infinit, na Orla de Atalaia, confirmou que houve a denúncia sobre a agressão a uma servidora do prédio, na quarta-feira (22), pelo radialista George Magalhães.

Segundo o delegado, a vitima, de nome Gicelma, contou que foi convidada para entrar no apartamento pelo radialista e que, já no interior, “ele teria tentado abraçá-la e beijá-la. Porém ela teria se desvencilhado e conseguiu sair do local”.

Marcio participou nesta quinta-feira (30) de entrevista ao programa ‘Cidade Alerta’, da TV-Atalaia.

Ainda segundo o delegado, não foi pedido exame no IML porque “não houve penetração e nem houve contato sexual”. Paulo Márcio explicou ainda que, como a vitima também não confirmou sobre sexo, então não houve motivo para o exame.

O que diz a advogada – A advogada de Gicelma, Lúcia Morgado, disse também nesta quinta-feira (30), que a sua cliente passou por uma avaliação psicológica e, devido ao estado emocional, “está afastada das atividades laborais por uma semana”.

Lúcia Morgado acrescentou que nesta sexta-feira (31) vai à Delegacia da Mulher, para verificar “se há algum posicionamento em relação a essa demora da liberação do resultado dos exames pelo IML”. E fez um apelo: “preciso do apoio da imprensa para agilizar essa situação!”

Segundo a advogada, a delegada Mariana Diniz já pediu prioridade, “mas até a presente data não houve a entrega”. A advogada considera que “o exame não é a prova essencial para caracterizar a existência do fato, mas não deixa de ter sua importância. Preciso apenas que o Instituto Médico Legal (IMÇ) entregue o resultado”.

Lúcia Morgado garantiu que o corpo jurídico envolvido na defesa da vítima está fazendo tudo para que haja a devida tramitação do procedimento legal: “o trabalho está sendo árduo, pois há alguns entraves que fogem da convencionalidade”. E acrescentou para concluir: “os advogados estão empenhados para que haja um procedimento célere e imparcial por parte de todos os órgãos envolvidos”.