Detran/SE: Débitos de veículos já podem ser pagos por cartão de crédito em SE

30/08/18 - 11:30:43

Os proprietários de veículos em Sergipe já podem efetuar o pagamento do Licenciamento Anual e outros débitos de veículos de forma parcelada por cartão de crédito. O procedimento pode ser realizado por meio do site do ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) – www.detran.se.gov.br. Para isso, o interessado deve gerar um Documento Único de Arrecadação (DUA) e, na guia ‘PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO’, após preencher os dados, deve escolher uma das empresas credenciadas pela autarquia para realizar o parcelamento.

A diretora-presidente do Detran/SE, Luciana Déda, explica que o serviço atende a um pleito da população, que sentia dificuldade em quitar débitos relacionados aos seus veículos. “Com esta opção de parcelamento por cartão de crédito, as pessoas poderão simular seu pagamento entre as empresas credenciadas para verificar qual delas oferece as melhores condições e só assim efetivar a quitação e obter o serviço no Detran”, aponta, destacando que entre as empresas pode ocorrer variação de taxas e juros.

Ascom – Detran/SE