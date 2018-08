Edvaldo anuncia apoio a Belivaldo e entrega carta de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu milhares de pessoas no Iate Clube de Aracaju, na noite desta quinta-feira, 30, para oficializar o seu apoio à coligação “Pra Sergipe Avançar”, formada pelo governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição; Eliane Aquino, candidata à vice-governadora, e Jackson Barreto e Rogério Carvalho, nomes que disputam o Senado. No evento, Belivaldo se comprometeu com a Carta de Aracaju, documento apresentado por Edvaldo, que reúne um conjunto de propostas do município à futura administração estadual.

“Esta eleição é muito importante para o futuro do país, do Estado, mas também de Aracaju. É preciso que a gente vote no projeto que garanta o retorno das conquistas sociais, é preciso que a gente mantenha Sergipe no projeto de mudanças iniciado por Marcelo Déda e que Jackson deu continuidade, mesmo diante das dificuldades. Agora, ao assumir o governo, Belivaldo já demonstrou muita capacidade e talento para administrar”, afirmou Edvaldo.

O prefeito alertou as mais de 3 mil pessoas presentes no ato de que “não se pode deixar Sergipe cair nas mãos do atraso”. “Não podemos deixar o Estado nas mãos de quem busca o benefício para si próprio, nem alguém que tem cara de novo, mas significa o retrocesso, que já tem quatro mandatos como deputado federal e não tem nada em benefício de Aracaju e Sergipe, que não vai saber governar”, ressaltou.

Por isso, salientou Edvaldo, “é preciso trabalhar para reeleger Belivaldo, para que Sergipe e Aracaju continuem avançando”. “Trouxe aqui a Carta de Aracaju, na qual exponho que nosso trabalho em favor dos aracajuanos precisa continuar. Todos sabem como encontrei a cidade e o tanto que já fizemos. Não podemos deixar que sejam eleitos aqueles que vão dificultar o nosso trabalho. Em 2008, quando Aracaju ganhou o título de capital da qualidade de vida, tínhamos Déda como governador e Lula como presidente. É muito importante ter aliados para construirmos parcerias em favor do nosso povo”, defendeu.

Ao destacar a importância das candidaturas de Jackson e Rogério, o prefeito afirmou que “eles precisam estar no Senado defendendo os interesses de Aracaju e Sergipe”. Em seu discurso, o prefeito agradeceu ainda a presença das pessoas que compareceram ao evento. “Escolhemos o Iate Clube, pois este lugar é pé quente para as nossas eleições. E aqui, ao lado de tantos amigos, a gente sente o calor da vitória. Que todos possamos ir às ruas para garantir a eleição de Belivaldo, Eliane, Jackson e Rogério”, declarou.

Belivaldo agradeceu o empenho e o apoio de Edvaldo e se comprometeu com a Carta de Aracaju. “Assumo aqui, de público, o compromisso com a cidade de Aracaju. Sou homem de palavra. Edvaldo, obrigado pelo apoio. Não tive nenhuma dúvida do seu compromisso”, destacou. Da mesma forma, Jackson Barreto se disse grato ao prefeito da capital e reiterou que “Edvaldo precisa ter aos seu lado um governador para ajudar Aracaju”. Rogério disse que “Edvaldo abre as portas para a vitória, a partir da capital”. Eliane, por sua vez, afirmou que “a parceria entre Estado e Prefeitura ficará ainda mais forte”.

Acompanharam o prefeito no ato de apoio a Belivaldo os vereadores Nitinho, Antônio Bittencourt, Seu Marcos, Vinicius Porto, Anderson de Tuca, Carlito Alves, Fábio Meirelles, Bigode do Santa Maria, Juvêncio Oliveira, Isac Silveira, Dr. Gonzaga e Evando Franca.

A Carta

Ao final do discurso, Edvaldo levou a íntegra da Carta de Aracaju, que reúne propostas para as seguintes áreas: Segurança, Saúde, Educação, Turismo, Mobilidade e Desenvolvimento Econômico e Urbano. O prefeito afirmou que “o município quer participar da definição da Política de Segurança Pública” e propôs a integração da Secretaria da Segurança Pública com a Guarda Municipal de Aracaju, a reestruturação e ampliação das delegacias de polícia na capital, com aumento do efetivo policial.

Na Saúde, a demanda foi pela ampliação do cofinanciamento por parte do Estado na capital, além da retomada da obra do Hospital do Câncer. Edvaldo ainda solicitou a implantação de esgotamento sanitário na Zona de Expansão, a construção de 2.500 unidades habitacionais e o planejamento conjunto das ações da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) em Aracaju.

No campo do Desenvolvimento Econômico e no Turismo, a cidade estabeleceu como demandas importantes a construção da Orla Sul (da Aruana ao Mosqueiro), a ampliação do aeroporto Santa Maria e a reforma do Centro de Convenções de Aracaju. Já na Educação, a proposta foi de reordenamento do Ensino Público no município, através de uma parceria entre as secretarias estadual e municipal, para garantia da universalização do acesso em todas as regiões da cidade.

Carta de Aracaju na íntegra:

Aracaju, capital de todos os sergipanos, é o motor do desenvolvimento de Sergipe, por isso deve ser ouvida pela gestão estadual para a construção de suas políticas públicas. E mais do que isso: deve ser incluída nas definições das ações do futuro governo em áreas estratégicas, como Segurança, Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Turismo.

Como capital e concentrando as principais atividades da vida econômica, política, social e cultural, Aracaju desempenha papel decisivo para os novos rumos e caminhos futuros. Neste sentido, eu, Edvaldo Nogueira, prefeito eleito democraticamente, apresento aos senhores a Carta de Aracaju, documento que reúne um conjunto de propostas do município à futura administração estadual.

Face os prejuízos provocados pelos anos de estagnação e retrocesso da gestão municipal anterior, enfrentamos, com determinação, planejamento e foco, todas as dificuldades da etapa da reconstrução da cidade, priorizando a regularização dos salários dos servidores e garantindo o funcionamento dos serviços públicos essenciais, como a limpeza, a educação e a saúde, além de iniciar um ousado programa de retomada de obras.

Agora, num novo momento de avanços, a atual gestão do município trabalha firme no projeto de construção de uma nova Aracaju. Neste sentido, entendo como fundamental a contribuição do governo estadual para potencializar as conquistas do povo aracajuano.

Ciente de que o projeto representado por Belivaldo Chagas se constitui na melhor plataforma de gestão para Sergipe e é o único capaz de manter em curso as transformações sociais e econômicas, com inclusão, desenvolvimento sustentável, avanços tecnológicos e progresso, proponho que seja incorporado ao Programa de Governo um conjunto de ideias para melhor atender ao povo aracajuano, a partir de 1º de janeiro de 2019.

O município quer participar da definição da Política de Segurança Pública. Para tanto, deseja ter assento no conselho que discute a pauta com as seguintes proposições:

· Integração da Secretaria da Segurança Pública com a Guarda Municipal de Aracaju;

· Reestruturação e ampliação das delegacias de polícia em Aracaju;

· Ampliação do efetivo do policiamento da capital;

· Compartilhamento das informações captadas pela rede de videomonitoramento em Aracaju.

Na Saúde, é preciso intensificar a parceria entre o Governo Estadual e a Administração Municipal para ampliar e melhorar a prestação dos serviços nesta área tão sensível ao nosso povo. Por isso, defendo:

· Ampliação do cofinanciamento da Saúde, por parte do Estado, em Aracaju;

· Ampliação da oferta de serviços de média e alta complexidade;

· Retomada da obra do Hospital do Câncer.

Para que novas conquistas se tornem realidade na área de Desenvolvimento Urbano e na Mobilidade, o município propõe:

· Parceria para a construção da avenida Perimetral Oeste;

· Duplicação da avenida Melício Machado;

· Implantação de esgotamento sanitário na Zona de Expansão;

· Construção de 2.500 unidades habitacionais;

· Planejamento conjunto das ações da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) na capital.

No campo do Desenvolvimento Econômico e no Turismo, a cidade estabelece como demandas importantes:

· Construção da Orla Sul (da Aruana ao Mosqueiro);

· Ações de divulgação e promoção do turismo em parceria com o governo municipal;

· Política de capacitação e apoio ao turismo;

· Ampliação do aeroporto Santa Maria;

· Reforma e ampliação do Centro de Convenções de Aracaju.

Na Educação, área tão fundamental para o desenvolvimento humano, é proposta do município:

· Reordenamento da Educação Pública no município, através de uma parceria entre as secretarias estadual e municipal, para garantia da universalização do acesso ao Ensino Básico em todas as regiões da cidade.

Consciente da sensibilidade, compromisso e respeito de Belivaldo pela nossa gente e confiante de que ele dará a atenção devida ao povo aracajuano e abraçará as nossas justas aspirações, reafirmo publicamente, hoje, o meu apoio integral à coligação “Pra Sergipe avançar”.

Conclamo a todos para que juntos possamos ganhar as ruas e trabalhar para que os nossos candidatos sejam vitoriosos na eleição de 7 de outubro.

Edvaldo Nogueira – Prefeito de Aracaju