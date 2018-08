ELEITORADO COM INDIGESTÃO

30/08/18 - 00:01:03

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Um fato que chama a atenção: a maioria dos políticos, que começa a ter contato mais direto com a população, é unânime na percepção de desânimo da população com candidatos a qualquer mandato. “Um horror”, classificou ontem um ex-prefeito do alto sertão, que confirma a mais absoluta indiferença com o momento de campanha eleitoral que se vive. O fenômeno acontece em todo o País…

Aliás, a proibição da circulação de carros de som tiram mesmo a lembrança da existência de eleições. A operação lava jato, que pôs a nu corruptos ‘casca grossa’ do País, levando-os à cadeira, adubou esse quadro de repugnância a uma boa parte dos políticos que caçam mandatos. Não está fácil. Passou o tempo em que o eleitor abria sorriso largo para políticos. Agora lhe fecha o cenho.

Uma das dificuldades é identificar candidatos que não sejam bastante conhecidos. As novas medidas da Justiça Eleitoral praticamente deixaram quem está entrando na vida pública tenha mais empenho para chegar ao eleitor. E que o faça com folha corrida às mãos, para ter um mínimo de aceitação. Os vícios anteriores colocaram alguns desses “novos” sob suspeita, mesmo que jamais tenham atuado na balbúrdia política que vem sendo exposta pela mídia.

A expectativa de que o “novo” seria a certeza de mudanças ainda não pegou para esse pleito. Parte significante do eleitorado está revelando que acredita mais que quem esteja com todos os problemas em mãos, incluindo dificuldades nas finanças e economia, na Educação, Saúde e Segurança, tenha muito melhor condição de resolver, do que outro qualquer que esteja entrando agora.

Avaliando toda esse cenário, pode-se concluir que a tendência não estar em tornar numa aventura a solução de uma crise que pegou todos pelos fundos, principalmente esse ou aquele que contribuíram para se chegar ao caos. Para resolver tudo parece preferível alguém que já detectou todos os problemas e está com a mão na massa.

LOJISTAS FALAM DO SHOPPING

Durante almoço, pelo menos quatro lojistas detonaram a política adotada pela direção dos shoppings Riomar e Jardins, que não negociam com pequenos empresários.

Segundo um deles várias lojas foram fechadas nos dois shoppings.

LOJAS FECHADAS E A FECHAR

Segundo ainda os empresários, foram fechadas a Suelli Jóias, a Mundo Verde e devem fechar a Guadalupe e Iodice, lojas tradicionais nos shoppings.

– A direção dos dois centros comerciais não negociam nada, disse um deles.

REFORMA FOI ARROGÂNCIA

Os lojistas disseram que o Riomar não tinha condições de ampliação. “Fez por total arrogância do seu proprietário João Carlos Paes Mendonça, já fora de hora”.

O objetivo foi amedrontar o shopping em construção no bairro industrial.

SOBRE NOMES DE SERGIPE

Os empresários lojistas dizem que os candidatos não têm projetos para a classe e todos estão “tristes com a falta mínima de propostas”.

Eles defendem as reforma trabalhista e previdenciária.

NÃO CRÊ EM MUDANÇAS

Os lojistas se mostram preocupados com a atual situação do Estado e do País, porque não enxergam perspectivas e nem acreditam em mudanças que atenda à classe.

– Ninguém fala dos problemas do País, que não são políticos, mas econômicos.

BELIVALDO E SEU PROJETO

O governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição pelo PSB, elabora um projeto amplo de Governo para solucionar problemas existentes na administração.

Um técnico da equipe disse que “tem gente falando sem conhecimento da situação”.

OFICIALIZAÇÃO NO IATE

Será hoje às 18 horas, no Iate Clube, que o PCdoB, sob liderança do prefeito Edvaldo Nogueira, vai declarar apoio à chapa liderada por Belivaldo Chagas a governador.

Também anuncia que vota em Jackson Barreto e Rogério Carvalho ao Senado.

EDVALDO PEDE EMPENHO

Na terça-feira à noite, em reunião na sede do PCdoB, Edvaldo pediu empenho de todos os membros do partido, para que entrem “de corpo e alma” na campanha.

Edvaldo, a partir de amanhã, estará nas ruas pedido voto para seu grupo.

ADMITE DESANIMAÇÃO

Um dos membros do PCdoB disse que não há muita animação no partido, em razão da formação do chapão para estadual, imposta por Edvaldo Nogueira.

Isso dificultou as candidaturas da sigla.

ELEIÇÕES ESTÃO COMPRADAS

– Gente acorda! As eleições no Brasil estão compradas e aqui em Sergipe também, sob o beneplácito e conivência de todos, denuncia Ana Libório, candidata da Rede à Federal

– Só nós eleitores poderemos mudar isso na urna!

CAMPANHA É DESIGUAL

Um forte candidato a deputado federal disse ontem que a campanha das eleições deste ano é muito desigual, “porque tem gente fazendo coisas que não pode fazer”.

Deixou claro que “está havendo compra aberta de votos”.

EXISTE ERRO EM SEGMENTO

O candidato disse que “em todos os segmentos existem erros. Agora, o que está acontecendo em Sergipe e no Brasil é complicado e o eleitor não caiu na real”.

– São coisas tão graves que não dá para acreditar, disse.

MP ATUAR MAIS DIRETO

Segundo ainda o candidato, o Ministério Público precisa atuar mais diretamente nesse assunto, porque “a compra de votos está se transformando em feira livre”.

– O eleitor acreditou numa ação rígida da justiça contra atos do tipo.

VAI CAIR DO CAVALO

O candidato a Estadual Breno Silveira (PCdoB) disse ontem que “quem imaginou que no chapão eu perderia as eleições vai cair do cavalo”.

Breno acha que se elege com apoio de lideranças e também do sogro Almeida Lima.

FICHA SUJA NÃO ACEITA

Deputado Laércio Oliveira (PP), candidato à reeleição, circulou ontem pela feira do Augusto Franco e sentiu indiferença da população com as eleições.

Ouviu de um feirante: “o senhor eu aceito porque sei que é ficha limpa”.

E mais: “Se fosse um ficha suja eu mandaria à porra”.

POLÍTICA ESTÁ ESTRANHA

Um ex-prefeito de cidade do sertão sentiu ontem que a política está estranha só com carreatas: “o eleitor fica olhando com desconfiança para os políticos”.

– Um dos candidatos fez uma carreata que só tinha carros importados, disse.

POPULAÇÃO AINDA FRIA

Fábio Henrique (PDT), candidato a federal, admite que o eleitorado ainda está muito frio e o grande desafio é fazer as pessoas saberem que ele é candidato.

O problema é o desinteresse da população…

CAMINHANDO MUITO

Eduardo Amorim (PSdB), candidato a governador, diz que caminha muito e está firme, forte, determinado e preparado para o enfrentamento do pleito.

E fala com convicção: “nós vamos ganhar essa eleição”.

SOBRE O SECRETARIADO

Amorim avisou que “dificilmente terei um político como secretário de Estado”. E mais: “o pré-requisito é ser um técnico na área, com competência comprovada”.

– Minha meta é priorizar a meritocracia, disse.

SOBRE CONDIÇÕES DE VITÓRIA

Eduardo Amorim fez um apelo a Deus: “que só me dê a vitória nas eleições se for para que eu enfrente todos os maus costumes”.

– Meu objetivo é transformar Sergipe, concluiu.

Notas

TSE acata proposta – O TSE aprovou a distribuição do tempo de cada candidato a presidente no horário eleitoral gratuito. O TSE acatou a proposta que permite a partidos e coligações, com menos de 30 segundos em cada bloco, a flexibilização do uso de seus tempos, acumulando-os para veiculação em diferentes datas.

0x0

Mendes sinaliza dúvida – Gilmar Mendes colocou “panos quentes” na discussão sobre um réu pode se eleger presidente. Foi mais conclusivo do que Marco Aurélio Mello, que vê a questão “em aberto”. “Eu acho que vocês estão muito assanhados com essa coisa de querer que um juiz defina questões que passam pelo processo democrático”.

0x0

Certeza que é Deus – De Noblat: O problema não está no formato das entrevistas, mas em nós, jornalistas. Médico pensa que é Deus, jornalista tem certeza. Cabe aos jornalistas entrevistar candidatos com rigor e até certa impiedade, expondo suas contradições. Mas não bater boca com eles, empenhar-se em vencê-los.

0x0

Lula e Bolsonaro – Pesquisas de intenção de voto mais recentes mostraram que apenas o ex-presidente Lula (PT) e o deputado Jair Bolsonaro (PSL) têm bom desempenho em todas as regiões do país. Foi elencado o desempenho dos 5 candidatos ao Planalto mais competitivos das eleições de 2018 nas 27 unidades da Federação.

0x0

Vitrinização de Lula – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse na tarde de ontem que a imprensa e o Judiciário contribuem para o que chamou de “vitrinização” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Sem noção vocês [jornalistas], sem noção nós, juízes e promotores”, disse.

0x0

PT chateado com Thompson – PT não está nada feliz com atuação do desembargador Thompson Flores, do TRF-4. Líder da Bancada do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), e os deputados petistas Paulo Teixeira (SP) e Wadih Damous (RJ) protocolaram um aditamento à Reclamação Disciplinar protocolada na última semana no CNJ.

Conversando

Ao Governo – Aliados de André Moura, candidato ao Senado pelo PSC, gostaria que ele disputasse o Governo do Estado. Talvez contasse com o apoio do senador Valadares.

Novos apoios – Pelo menos três prefeitos anunciam apoio à candidatura de Belivaldo Chagas (PSD). Ao Senado eles votam em André Moura e Jackson Barreto.

Mais apoio – Valadares Filho (PSB), candidato a governador, tem adquirido apoio de lideranças e até dos quatro vereadores de Capela.

Duas sessões – Na próxima semana todos os parlamentares federais retornam a Brasília para mais duas sessões plenárias. Serão as últimas antes das eleições.

Não anda – O Brasil deve estar bem ou até melhor, com praticamente o fechamento do congresso nesse recesso branco. Simplesmente não anda.

Sem fundos – Deputados reclamando de que não estão recebendo recursos do Fundo Eleitoral, o que torna difícil a campanha. Há uma fila de desistências.

Debates inúteis – Alguns candidatos majoritários reclamando de debates inúteis que são promovidos por associações de classe. Não levam a nada.

Boa posição – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) vem trabalhando com discrição e se coloca em boa posição para reeleição. Conversa muito…

Mais votado – Adelson Barreto, candidato à reeleição para deputado federal, mantém o seu trabalho junto às comunidades e pode ser um dos mais votados em outubro.